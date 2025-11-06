Datadog (ISIN US23804L1035) hat im dritten Quartal bewiesen, dass sich die Cloudbranche neu belebt. Mit einem Umsatzplus von 28 Prozent auf 886 Mio. $ und einem Gewinn je Aktie von 0,55 $ übertraf das Unternehmen die Erwartungen deutlich. Die Prognose für das Schlussquartal liegt ebenfalls über Konsens. Der Anbieter von Monitoring- und Analyseplattformen profitiert von der zunehmenden Integration künstlicher Intelligenz in Unternehmenssoftware. Immer mehr Firmen nutzen Datadogs Dienste, um die Performance ihrer Systeme zu überwachen und KI-Anwendungen effizienter zu steuern. Datadog wächst schneller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
