Tinicum, L.P. ("Tinicum") hat heute bekannt gegeben, dass eine seiner Tochtergesellschaften eine Vereinbarung zum Erwerb der Luft- und Raumfahrt-Vermögenswerte der TriMas Corporation ("TriMas Aerospace") unterzeichnet hat, wodurch TriMas Aerospace mit PennAero, einem Unternehmen im Portfolio von Tinicum, fusioniert wird ("die Transaktion"). Die von Blackstone verwalteten Fonds werden bei der Transaktion als Minderheitsinvestoren auftreten. Diese Investition unterstreicht die Strategie von PennAero, mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten, um erstklassige Leistungen in den Bereichen Technik, Fertigung, Kundendienst und Support zu bieten.

TriMas Aerospace ist ein führender Anbieter von hochtechnisierten Befestigungselementen und präzisionsgefertigten Komponenten für missionskritische Anwendungen in der globalen zivilen Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Mit einem Portfolio vertrauenswürdiger Marken wie Monogram Aerospace Fasteners, Allfast Fastening Systems, Mac Fasteners, TFI Aerospace, TriMas Aerospace Germany, Martinic Engineering, RSA Engineered Products und Weldmac Manufacturing Company bietet TriMas Aerospace innovative Lösungen, die den strengen Industriestandards entsprechen.

PennAero ist über seine Unternehmensgruppe ein führender Hersteller von Strukturbefestigungen mit Außengewinde, Zahnrädern, Verriegelungen und Verteilern für westliche Flugzeug- und Triebwerkshersteller, die Boeing, Airbus und andere OEMs in der Luft- und Raumfahrt beliefern. Darüber hinaus fertigt PennAero Hochleistungskomponenten aus einzigartigen Legierungen und Verbundwerkstoffen für den Halbleiter- und Raumfahrtmarkt. Der US-Hauptsitz von PennAero unterstützt die Entwicklungs- und Fertigungszentren in Kalifornien, Pennsylvania, Indien und Singapur.

"Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn für PennAero auf seinem Weg, ein führender unabhängiger Anbieter von hochtechnisierten Luft- und Raumfahrtkomponenten zu werden", erklärte Ryan Kinslow, Co-CEO von PennAero. "Die Übernahme von TriMas Aerospace erweitert PennAero um außergewöhnliche Kompetenzen und ein differenziertes Produktportfolio, was unserer langfristigen Strategie entspricht, unseren globalen Kunden einen überlegenen Mehrwert zu bieten."

Roddy Cruz, Partner bei Tinicum, fügte hinzu: "Tinicum verfügt über eine bedeutende Geschichte in der Luft- und Raumfahrt. Die Aufnahme von TriMas Aerospace in PennAero und unsere Unternehmensgruppe stellt eine bedeutende Fortsetzung dieser Tradition dar, stärkt unsere Unterstützung für kritische Lieferketten in der Luft- und Raumfahrt und unterstreicht unser Engagement für den Aufbau von Fertigungsfranchises von Weltklasse."

Über Tinicum

Tinicum wurde 1974 als Familien-Investmentbüro gegründet und ist eine private Partnerschaft, die eine diversifizierte Gruppe von Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Vertrieb und Industrietechnologie verwaltet. Das Unternehmen strebt danach, ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmer und Führungskräfte zu sein, die seine Überzeugung teilen, dass langfristiger Wohlstand durch Teams aus fähigen, ehrlichen Menschen geschaffen werden kann, die zusammenarbeiten und fleißig investieren, um das Potenzial eines großartigen Unternehmens auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tinicum.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251104685537/de/

Contacts:

Medien

Richard Alessi, CFO PennAero

E-Mail: ralessi@pennaero.com