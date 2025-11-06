Der Dax ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer womöglich deutlicheren Korrektur nochmals größer werden.Zum Handelsende verlor der deutsche Leitindex 1,31 Prozent auf 23.734,02 Punkte. Der Schlingerkurs der vergangenen Wochen rund um die Marke von 24.000 Punkten ging damit weiter, nun aber in etwas verschärfter ...

