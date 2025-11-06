Während Schlagzeilen Milliardeninvestitionen in KI feiern, bröckelt das wahre Fundament - der private Konsum.Der vielbeschworene Aufschwung der US-Wirtschaft wirkt beeindruckend - doch sein Fundament ist brüchig. Nicht technologische Revolutionen oder KI-getriebene Produktivitätsschübe treiben das Wachstum, sondern der Konsum der Amerikaner. Und genau dieser Pfeiler beginnt zu schwanken. Nach der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve sprach Fed-Chef Jerome Powell zwar optimistisch über die wirtschaftliche Zukunft, doch zwischen den Zeilen lag eine klare Warnung: "Der Konsum ist die tragende Säule der Wirtschaft - weit wichtiger als alle Produktivitätsgewinne durch KI zusammengenommen", …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.