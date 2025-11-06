© Foto: Richard B. Levine - Sipa USAWährend Schlagzeilen Milliardeninvestitionen in KI feiern, bröckelt das wahre Fundament - der private Konsum.Der vielbeschworene Aufschwung der US-Wirtschaft wirkt beeindruckend - doch sein Fundament ist brüchig. Nicht technologische Revolutionen oder KI-getriebene Produktivitätsschübe treiben das Wachstum, sondern der Konsum der Amerikaner. Und genau dieser Pfeiler beginnt zu schwanken. Nach der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve sprach Fed-Chef Jerome Powell zwar optimistisch über die wirtschaftliche Zukunft, doch zwischen den Zeilen lag eine klare Warnung: "Der Konsum ist die tragende Säule der Wirtschaft - weit wichtiger als alle Produktivitätsgewinne durch KI zusammengenommen", …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE