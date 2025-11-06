© Foto: DALL*EForscher von Google Quantum AI skizzieren derzeit das Potenzial einer neuen Idee: Quanten-Geld.Laut einem aktuellen Forschungsbericht könnten Quantencomputer künftig digitale Token ermöglichen, die sich nicht kopieren lassen - und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer schützen. Das Konzept knüpft an eine bereits vor rund 50 Jahren formulierte Idee an: eine Währung, die nicht durch Code, sondern durch die Gesetze der Physik abgesichert ist. Der Bericht mit dem Titel "Anonymous Quantum Tokens with Classical Verification" (Anonyme Quanten-Token mit klassischer Verifikation) nutzt das sogenannte No-Cloning-Theorem der Quantenmechanik. Damit sollen fälschungssichere, einmalig verwendbare …Den vollständigen Artikel lesen ...
