Der Markt für Quantencomputer bleibt ein Spiel zwischen Vision und Realität. D-Wave Quantum (ISIN CA26605W1041) legte im dritten Quartal den Fokus auf Fortschritt statt Perfektion: Der Umsatz stieg um fast 100 Prozent auf 3,7 Mio. $, während der Verlust deutlich kleiner ausfiel als erwartet. Trotz dieser Erfolge blieb die Aktie volatil. Nach einer Kursrallye von über 200 Prozent seit Jahresbeginn folgte eine deutliche Korrektur. Das zeigt, wie sensibel Investoren auf Schwankungen in einem Markt reagieren, der noch Jahre von der Massenanwendung entfernt ist. D-Wave überzeugt mit Forschung und Aufträgen: ...

