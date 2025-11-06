Sam Altman ist einer der mächtigsten Menschen im KI-Business. Jetzt kam heraus, warum er vor zwei Jahren hätte entlassen werden sollen - und doch wieder an die Spitze von OpenAI zurückkehrte. In einem von Elon Musk angestrengten Prozess gegen OpenAI kommen interessante Informationen zu Sam Altman, dem CEO von OpenAI, zutage. Musk hat OpenAI, das er 2015 mitgegründet und 2018 im Streit verlassen hatte, wegen Vertragsbruch verklagt, sein Vorwurf lautet: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n