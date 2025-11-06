Die Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) hat im dritten Quartal ein starkes Wachstum mit verbesserter Profitabilität vorgelegt und gleichzeitig eine strategische Offensive im Sportbereich angekündigt. Der Berliner Online-Modehändler steigerte das Bruttowarenvolumen um 21,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, während der Umsatz um 26,5 Prozent auf drei Milliarden Euro zulegte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern verbesserte sich auf 96 Millionen Euro nach 93 Millionen Euro im Vorjahr. Maßgeblich getrieben wurde diese Entwicklung durch den im Juli vollzogenen Zusammenschluss mit ABOUT YOU. Auf ...

