Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) trotzt dem anhaltend schwierigen Marktumfeld mit zweistelligen Wachstumsraten und verbesserter Profitabilität. Der Kölner Antriebsspezialist steigerte in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz um knapp 15 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, während der Auftragseingang um rund 12 Prozent zulegte. Bemerkenswert entwickelte sich dabei die bereinigte EBIT-Rendite, die von 4,4 auf 5,0 Prozent kletterte. Im dritten Quartal allein erreichte die Marge sogar 5,8 Prozent und lag damit vier Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
