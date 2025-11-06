Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 05.11.2025, 15:35 Uhr Europa/Berlin Seit Anfang 2025 ist der Preis beim Silber um mehr als 80 Prozent angestiegen. Das Interesse der Anleger hat enorm an Fahrt aufgenommen, zu sehen beispielsweise an den ETPs. Bei diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital