

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2025 / 20:37 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Fabien Jacques Jérôme Nachname(n): Simon

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,42 EUR 196.432,74 EUR 6,42 EUR 4.474,74 EUR 6,42 EUR 17.077,20 EUR 6,42 EUR 763,98 EUR 6,42 EUR 2.272,68 EUR 6,42 EUR 21.186,00 EUR 6,42 EUR 43.463,40 EUR 6,42 EUR 9.970,26 EUR 6,42 EUR 17.077,20 EUR 6,42 EUR 93.732,00 EUR 6,42 EUR 23.567,82 EUR 6,42 EUR 2.419,59 EUR 6,42 EUR 6.875,82 EUR 6,42 EUR 7.748,94 EUR 6,41 EUR 3.867,64 EUR 6,41 EUR 192,36 EUR 6,42 EUR 16.987,32 EUR 6,42 EUR 6.676,80 EUR 6,41 EUR 794,84 EUR 6,41 EUR 327,01 EUR 6,41 EUR 339,73 EUR 6,41 EUR 3.679,34 EUR 6,41 EUR 1.320,46 EUR 6,41 EUR 237,17 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,4198 EUR 481.485,0400 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





