Apple hat im vierten Quartal geliefert. Die Zahlen lagen im Rahmen der Schätzungen der Wall Street. Wedbush-Analyst Dan Ives zeigte sich einmal mehr extrem optimistisch für die Aktie des iPhone-Herstellers.Rückblick: Apple erreichte mit einem Umsatz von 416 Milliarden Dollar ein Rekordgeschäftsjahr. Der Gewinn je Aktie kletterte zweistellig auf 7,46 Dollar.Samik Chatterjee von JPMorgan hat sein Kursziel am Donnerstag aufgrund der guten Geschäftsentwicklung von 290 auf 305 Dollar angehoben. Er verwies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
