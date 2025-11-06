Snap hat starke Quartalszahlen vorgelegt - und gleich mehrere Überraschungen geliefert: Umsatz über den Erwartungen, Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar und eine strategische KI-Partnerschaft mit Perplexity AI. Ergebnis: Die Aktie sprang um 15 Prozent nach oben.Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 1,51 Milliarden Dollar - leicht über den Analystenerwartungen von 1,49 Milliarden Dollar. Snap verzeichnete außerdem 477 Millionen täglich aktive Nutzer (erwartet: 476 Mio.) und einen durchschnittlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
