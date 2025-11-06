Snap hat starke Quartalszahlen vorgelegt - und gleich mehrere Überraschungen geliefert: Umsatz über den Erwartungen, Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar und eine strategische KI-Partnerschaft mit Perplexity AI. Ergebnis: Die Aktie sprang um 15 Prozent nach oben.Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 1,51 Milliarden Dollar - leicht über den Analystenerwartungen von 1,49 Milliarden Dollar. Snap verzeichnete außerdem 477 Millionen täglich aktive Nutzer (erwartet: 476 Mio.) und einen durchschnittlichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.