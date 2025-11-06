The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gibt heute die Preisfestsetzung des zuvor angekündigten öffentlichen, registrierten Angebots (das "Angebot") von Class-A-Stammaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von 0,01 US-Dollar je Aktie durch Treuhandgesellschaften, die mit Nachkommen von Leonard A. Lauder verbunden sind (die "veräußernden Aktionäre"), zu einem Preis von 90 US-Dollar je Aktie für die Öffentlichkeit bekannt.

Die veräußernden Aktionäre werden den gesamten Erlös aus dem Angebot erhalten. Das Unternehmen verkauft im Rahmen des Angebots keine Class-A-Stammaktien und erhält daraus keinen Erlös. Der Abschluss des Angebots wird für den 6. November 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, den Erlös aus dem Angebot zur Abwicklung des Nachlasses von Leonard A. Lauder zu verwenden, einschließlich zur Begleichung bestimmter Nachlassverbindlichkeiten wie Erbschaftssteuern, Schulden und Verwaltungskosten.

Auf Grundlage der zum 23. Oktober 2025 ausstehenden Aktien werden Mitglieder der Familie Lauder nach Abschluss des Angebots direkt oder indirekt über 82 der Stimmrechte der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens verfügen. Die veräußernden Aktionäre sowie LAL Family Partners, L.P., eine Gesellschaft, deren wirtschaftliche Eigentümer Nachkommen von Leonard A. Lauder sind, unterliegen einer 90-tägigen Lock-up-Vereinbarung mit dem Konsortialführer.

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer des Angebots.

Das Unternehmen hat bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eine automatisch wirksame Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3 (einschließlich eines Prospekts) für das Angebot, auf das sich diese Mitteilung bezieht, eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung, den begleitenden Prospektnachtrag und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um vollständigere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts in Bezug auf das Angebot sowie Kopien des endgültigen Prospektnachtrags (sobald dieser verfügbar ist) können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf Anfrage bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty verkauft.

