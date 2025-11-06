EQS-News: Seres Group Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Expansion

SERES wird offiziell an der HKEX notiert und nutzt zwei "A+H"-Kapitalplattformen, um seine globale Expansion voranzutreiben



06.11.2025 / 21:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CHONGQING, China, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. November wurde die SERES Group (Aktiencode: 9927.HK) offiziell an der Hauptbörse von Hongkong notiert. Mit diesem Meilenstein ist SERES nun der erste chinesische Hersteller von New-Energy-Vehicles (NEV) der Luxusklasse, der sowohl am A-Aktienmarkt als auch am H-Aktienmarkt notiert ist. Es ist der bisher größte Börsengang eines chinesischen Automobilherstellers und auch der weltweit größte Börsengang eines Automobilherstellers in diesem Jahr. Die erfolgreiche Börsennotierung in Hongkong bietet SERES eine neue internationale Plattform zur Kapitalbeschaffung und zur Unterstützung des langfristigen Wachstums sowie eine solide Grundlage für die globale Strategie des Unternehmens. Noch wichtiger ist, dass damit ein neues Modell für chinesische Automobilhersteller geschaffen wird, die im Ausland expandieren und technologische Innovation mit finanzieller Leistungsfähigkeit verbinden. Seit dem Start des Börsengangs von SERES in Hongkong am 27. Oktober ist die Begeisterung der Anleger sprunghaft angestiegen. Der Börsengang in Hongkong war 133-fach überzeichnet und erbrachte ein Finanzierungsvolumen von über 170 Milliarden HK$. Etwa 70 % des Erlöses fließen in die Forschung und Entwicklung, und etwa 20 % werden für den Ausbau diversifizierter neuer Marketingkanäle, den Verkauf in Übersee und die Abrechnung von Netzdienstleistungen verwendet. Insbesondere zog das Angebot 22 Cornerstone-Investoren an, darunter den Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds) (FoF), den Linyuan Fund, den GF Fund, Schroders, China Post Wealth und Xingyu Hong Kong, was die breite Anerkennung der starken Wachstumsaussichten und der hochwertigen Entwicklung von SERES durch die globalen Kapitalmärkte unterstreicht. Diese starke Unterstützung durch Investoren dürfte zu einer Neubewertung des Unternehmens führen und einen neuen Maßstab für den Investitionswert von SERES setzen, wodurch die Finanzierungskapazität und Kapitaleffizienz weiter verbessert werden. SERES ist ein führender Akteur im chinesischen Premium-Sektor für Elektrofahrzeuge und ist bereits dabei, seine globale Präsenz zu erweitern, indem es in mehreren Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Afrika tätig ist. Allein in Europa hat SERES erfolgreich wichtige Märkte wie Norwegen, Deutschland, Großbritannien und die Schweiz erschlossen und damit die erste Phase seiner globalen Expansion eingeleitet. Unterstützt durch die doppelte "A+H"-Kapitalplattform wird SERES weiterhin technologische Innovationen vorantreiben, den Markenwert steigern und seine globale Präsenz ausbauen. Fokus auf hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge, Aufbau einer technischen Kompetenz Als technologieorientiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf NEVs hat sich SERES dem Markt für hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge verschrieben. Bis heute hat die AITO-Produktpalette mit den Modellen M9, M8, M7 und M5 eine starke Marktakzeptanz und Kundenbindung erreicht, wobei die Gesamtlieferungen 800.000 Einheiten überschritten haben. Getreu seiner Philosophie "Intelligence Redefining Luxury" (Intelligenz, die Luxus neu definiert) engagiert sich SERES intensiv für technologische Innovationen, die sichere, softwaredefinierte Fahrzeuge hervorbringen. Dank seiner umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen einen starken Wettbewerbsvorteil in Form von technischem Know-how mit Innovationen wie seiner MF-Technologieplattform, dem Super Range Extender und der Intelligent Safety-Technologie aufgebaut. SERES wird auch in Zukunft auf softwaredefinierte Fahrzeuge setzen und sein Wachstum durch Innovationen vorantreiben, die sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren, und auf der globalen Bühne expandieren. Das Unternehmen wird seine führende Position im Premium-NEV-Segment weiter ausbauen und die chinesische Automobilindustrie in eine neue Ära der hochwertigen Entwicklung führen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815415/Media_reports.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815416/Media_reports_1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/seres-wird-offiziell-an-der-hkex-notiert-und-nutzt-zwei-ah-kapitalplattformen-um-seine-globale-expansion-voranzutreiben-302607783.html



06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News