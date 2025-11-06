© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

Die Abspaltung von Western Digital hat Sandisk neues Leben eingehaucht - und die Aktie ist aktuell nicht zu stoppen. Analysten sehen sogar noch Luft nach oben.Seit Anfang September hat sich der Kurs vervierfacht. Von knapp über 50 US-Dollar ging es rauf über 210 US-Dollar. Die Aktie des Herstellers von Speichermedien wie USB-Sticks ist auf den ersten Blick zwar deutlich weniger glamourös als die Halbleiterstars der Wall Street. Aber in Sachen Performance läuft das Unternehmen, das erst seit 2024 eigenständig an der Börse gelistet ist, momentan allen davon. Tatsächlich liefert das Unternehmen auch operativ ab: Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 1,9?Milliarden US-Dollar. …