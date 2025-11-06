DoorDash erlebt einen schwarzen Tag an der Börse: Die Aktie des US-Lieferdienstes brach am Donnerstag um rund 15 % ein - der größte Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte. Grund ist die Sorge der Anleger über die hohen Investitionen in neue Technologien und Produkte.Das Unternehmen kündigte an, im kommenden Jahr mehrere Hundert Millionen Dollar in autonome Lieferungen, eine neue globale Technologieplattform und andere Zukunftsprojekte zu stecken. Laut DoorDash sollen diese Investitionen die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.