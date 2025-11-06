DoorDash erlebt einen schwarzen Tag an der Börse: Die Aktie des US-Lieferdienstes brach am Donnerstag um rund 15 % ein - der größte Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte. Grund ist die Sorge der Anleger über die hohen Investitionen in neue Technologien und Produkte.Das Unternehmen kündigte an, im kommenden Jahr mehrere Hundert Millionen Dollar in autonome Lieferungen, eine neue globale Technologieplattform und andere Zukunftsprojekte zu stecken. Laut DoorDash sollen diese Investitionen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär