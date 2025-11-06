Nach der moderaten Erholung vom Vortag geht es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder bergab. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung nicht eindeutig prägen kann, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien weiterhin hinterfragt.Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,7 Prozent auf 47.000 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 6.739 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte 1,5 Prozent auf 25.239 Punkte ein.Aus Branchensicht standen vor allem Aktien von Tech-Unternehmen unter Druck, ...

