TRU Simulation Training Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT) und eine Tochtergesellschaft von Bell Textron Inc., gab heute bekannt, dass das SUBARU Bell 412EPX Flight Training Device (FTD) die Level 5-Qualifikation der japanischen Zivilluftfahrtbehörde (Japanese Civil Aviation Bureau, JCAB) erhalten hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein beim Ausbau der Schulungskapazitäten für Rotorflugzeuge in Japan. Das in Zusammenarbeit mit Bell entwickelte FTD ist Teil des Engagements von SUBARU für die Zivilluftfahrt und bietet Piloten die Möglichkeit, für eine Vielzahl von Einsätzen zu trainieren von Routinetransporten bis hin zu komplexen Such- und Rettungsmissionen (SAR).

"SUBARU-Piloten, die einige der kritischsten Missionen Japans fliegen, haben jetzt Zugang zu einem immersiven High-Fidelity-Training, das Vertrauen und Einsatzbereitschaft für jedes Szenario schafft", sagte Jerry Messaris, Vice President und General Manager von TRU Simulation. "Diese Qualifikation unterstreicht unser Engagement, Schulungsbetriebe mit Lösungen zu unterstützen, die den höchsten globalen Standards entsprechen."

TRU liefert bereits das zweite FTD an SUBARU im Rahmen seiner fortlaufenden Bemühungen, die Trainingsprogramme von SUBARU mit fortschrittlichen Simulatorlösungen auszustatten. Das FTD wurde entwickelt, um reale Flugbedingungen und Notfallszenarien zu replizieren. Seine immersiven Fähigkeiten tragen dazu bei, dass Besatzungen technisch versiert und in risikoreichen Umgebungen anpassungsfähig sind. Das Aerodynamikmodell, die Triebwerke, Steuerungen und das Soundmodell des SUBARU Bell 412EPX FTD sind auf höchstmögliche Fidelity ausgelegt, um Piloten ein realistisches Trainingserlebnis zu bieten.

Das Gerät kann Flüge, Bodenstart- und Hochlaufverfahren, Notfälle am Boden sowie Notfälle während des Fluges simulieren. Piloten können auf dem Gerät sowohl unter Sichtflugbedingungen (VFR) als auch unter Instrumentenflugbedingungen (IFR) trainieren. Darüber hinaus verbessert die benutzerdefinierte visuelle Systemdatenbank des FTD das Trainingserlebnis, indem sie eine vollständige Immersion und das Training für Such- und Rettungseinsätze (SAR) ermöglicht.

Über TRU Simulation

TRU Simulation Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Bell

Über den Tellerrand hinausdenken ist unser Metier. Seit mehr als 90 Jahren gestalten wir das Flugerlebnis neu und wo es uns hinbringen kann.

Wir sind Pioniere. Wir waren die Ersten, die die Schallmauer durchbrochen und einen kommerziellen Hubschrauber zertifiziert haben. Wir waren Teil der ersten Mondmission der NASA und haben fortschrittliche Tiltrotor-Systeme auf den Markt gebracht. Heute definieren wir die Zukunft der fortschrittlichen Luftmobilität.

Mit Hauptsitz in Fort Worth, Texas als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Textron Inc. verfügen wir über strategische Standorte rund um den Globus. Da fast 20 unserer Belegschaft beim Militär gedient haben, ist es uns ein großes Anliegen, unsere Streitkräfte bei der Erfüllung ihrer Missionen zu unterstützen.

Vor allem aber bieten unsere bahnbrechenden Innovationen unseren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse. Effizient. Zuverlässig. Und dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrie-Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzsparten nutzt, um Kunden innovative Lösungen sowie Dienstleistungen bereitzustellen. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.textron.com.

