~ Ein globaler Aufruf zum Handeln, der die Staats- und Regierungschefs der Welt dazu auffordert, Landwirte in den Mittelpunkt ihrer Klimastrategien zu stellen Microsite: Lernen Sie 20 Landwirte aus aller Welt kennen, die sich für den Klimaschutz in der Landwirtschaft engagieren

DVC: Video der Kampagne ansehen LONDON, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- UPL, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft, hat heute den Start seiner globalen Kampagne "AFarmerCan - The hero you don't know you need" (AFarmerCan - Der Held, von dem Sie nicht wissen, dass Sie ihn brauchen) bekannt gegeben, die im Vorfeld der 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattfindet, die vom 10. bis 21. November 2025 in Belém, Brasilien, abgehalten wird. Die Kampagne feiert Landwirte als Klimaschützer und fordert die Staats- und Regierungschefs weltweit auf, ihre entscheidende Rolle beim Aufbau von Klimaresilienz anzuerkennen. UPL ist in über 140 Ländern vertreten und arbeitet eng mit Kleinbauern und großen kommerziellen Erzeugern zusammen. Das Unternehmen unterstützt sie mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Lösungen, die den Klimaschutz und die Ernährungssicherheit fördern. Auf Grundlage dieser Erfahrungen hat UPL 20 inspirierende Geschichten von Landwirten aus aller Welt zusammengestellt, die zeigen, wie die Landwirtschaft zur Minderung von Treibhausgasen (THG), zur Energiesicherheit, zum Wasserschutz, zur Regeneration der Bodengesundheit und zum Schutz der biologischen Vielfalt beitragen kann - den fünf Säulen, die das Engagement von UPL auf der COP30 leiten. Die Kampagne AFarmerCan von UPL richtet einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit: Die Politik muss den Landwirten zur Seite stehen. Verbraucher sollten ihre Stärke, Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft erkennen und schätzen. Im Rahmen seiner Kampagne schlägt UPL ein vier Säulen umfassendes Anreizsystem vor, um die Widerstandsfähigkeit der Landwirte zu stärken: Bezahlung: Belohnung der Landwirte für die Einführung klimafreundlicher Praktiken.

Belohnung der Landwirte für die Einführung klimafreundlicher Praktiken. Schutz: Angebot von Subventionen und Versicherungen für Landwirte zum Schutz vor Risiken.

Angebot von Subventionen und Versicherungen für Landwirte zum Schutz vor Risiken. Beschaffung: Verbesserung des Zugangs der Landwirte zu öffentlichen Märkten für zertifiziert nachhaltige Produkte.

Verbesserung des Zugangs der Landwirte zu öffentlichen Märkten für zertifiziert nachhaltige Produkte. Förderung: Skalierung digitaler Tools, Daten zur Bodengesundheit und Wissensvermittlung für Landwirte. Zu dieser Initiative äußerte sich Jai Shroff, Vorsitzender und Geschäftsführer der UPL-Gruppe, wie folgt: "Mit AFarmerCan möchten wir eine einfache, aber dringende Botschaft vermitteln: Die Zukunft der Klimaresilienz beginnt auf den Feldern. Landwirte sind bereits Vorreiter - sie innovieren, passen sich an und regenerieren. Dennoch werden ihre Beiträge in der globalen Klimadiskussion nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt. Mit dieser Kampagne rufen wir politische Entscheidungsträger, Institutionen und Verbraucher dazu auf, sich mit den Landwirten zu solidarisieren, sie zu stärken und sie in den Mittelpunkt der Klimaschutzmaßnahmen zu stellen." UPL verstärkt seine Botschaft durch eine globale 360°-Kampagne in Brasilien und wichtigen Märkten, bei der wirkungsvolles Outdoor-Branding mit immersivem digitalen Engagement kombiniert wird. In Belém umfasst die Kampagne Beschilderungen am Flughafen, über 1.000 Taxis mit Markenlogo und 200 Busse mit QR-Codes, die beeindruckende Erfahrungsberichte von Landwirten zugänglich machen. Ergänzt wird dies durch gezielte digitale Kampagnen, Aktivierungen in sozialen Medien und einen eindrucksvollen Film, der Landwirte als Helden des Klimaschutzes präsentiert. Die Initiative umfasst auch umweltfreundliche Merchandise-Artikel - T-Shirts, Tragetaschen und Wasserflaschen. UPL wird in der Blue Zone der COP30 vertreten sein - dem offiziellen Bereich, der von der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ("United Nations Framework Convention on Climate Change", UNFCCC) für formelle Verhandlungen und nationale Pavillons eingerichtet wurde - und dort CO2-bewussten Kaffee der brasilianischen Marke Mió anbieten. Durch das Servieren von Kaffee, der mehr CO2 bindet als er ausstößt, wird UPL den Delegierten ein greifbares Erlebnis bieten, wie klimafreundliche Landwirtschaft den Fortschritt in Richtung globaler Klimaziele beschleunigen kann. Im Rahmen dieses Sponsorings hat sich UPL auch die Rechte zur Nutzung des offiziellen Brandings der Konferenz gesichert. UPL wird seine Agrosphere auf der AgriZone präsentieren, einem von Embrapa (brasilianische Agrarforschungsgesellschaft) organisierten Ausstellungsbereich, wo UPL Expertenrunden und Debatten zu den fünf Säulen veranstalten wird, die das Engagement von UPL auf der COP30 leiten. UPL wird außerdem am Planeta Campo Forum teilnehmen und eine Fallstudie zu methanarmem Reis aus Indien vorstellen. Mit "AFarmerCan" bekräftigt UPL sein Engagement für die Gestaltung einer globalen Bewegung, die Landwirte als Helden des Klimaschutzes und Verwalter eines gesünderen Planeten würdigt. UPL ist ein weltweit führender Anbieter von Biolösungen und Agrarlösungen, der in über 140 Ländern mit 43 Produktionsstätten, 57 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und einem Portfolio von mehr als 15.000 registrierten Produkten weltweit tätig ist. Informationen zur UPL Group UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE GDR: UPLL) ist ein globaler Anbieter von nachhaltigen landwirtschaftlichen Produkten und Lösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft abdecken. Mit einem Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar ist UPL Ltd. eines der größten Agrarunternehmen weltweit und beliefert Landwirte in mehr als 140 Ländern. UPL Ltd. besteht aus vier Pure-Play-Plattformen, zu denen UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; und Superform Chemistries Ltd. gehören. Gemeinsam widmen sich diese Plattformen der Neugestaltung von Nachhaltigkeit und der Förderung des Fortschritts in der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.upl-ltd.com . Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2815888/UPL_AFarmerCan_campaign.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/upl-startet-im-vorfeld-der-cop30-die-globale-kampagne-afarmercan-die-sich-fur-landwirte-im-klimaschutz-einsetzt-302607918.html



