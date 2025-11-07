Krypto-Regulierung 2025: Trump-Beauftragter David Sacks leitet historische Reform in den USA ein

In Washington formiert sich derzeit eine Entwicklung, die die weltweite Kryptoindustrie nachhaltig verändern könnte. US-Gesetzgeber treffen sich in dieser Woche mit Donald Trumps neuem Krypto-Beauftragten David Sacks, um über das bislang umfassendste Gesetz zur Strukturierung des Kryptomarkts zu beraten. Das Ergebnis dieser Gespräche könnte die Zukunft von Bitcoin, Ethereum und digitalen Vermögenswerten grundlegend neu definieren.

David Sacks und die neue Ära der Krypto-Regulierung in den USA

Wie das Magazin Politico berichtet, soll das Treffen den letzten Schritt zur Finalisierung eines Marktstrukturgesetzesdarstellen, das klare Regeln für die Ausgabe, den Handel und die Aufsicht von Kryptowährungen schafft. Dabei soll die Zuständigkeit zwischen den US-Behörden SEC und CFTC klarer abgegrenzt werden.

David Sacks, früherer PayPal-Manager und erfahrener Unternehmer, gilt als entschiedener Befürworter einer innovationsfreundlichen Regulierung. Seine Ernennung als "Krypto-Chef" wird als Zeichen gesehen, dass die Regierung Technologie- und Wirtschaftskompetenz stärker in die Gesetzgebung einbinden will. Der Fokus des Treffens liegt auf Themen wie Stablecoins, Krypto-Börsen-Lizenzen, DeFi-Protokollen und Staking-Regelungen.

USA streben nach globaler Krypto-Führungsrolle

In den vergangenen Monaten hat sich der politische Ton in Washington deutlich gewandelt. Kryptowährungen werden zunehmend als strategisches Element der US-Finanzinfrastruktur verstanden. Selbst Donald Trump, der sich in der Vergangenheit kritisch äußerte, betont inzwischen die Notwendigkeit, die amerikanische Innovationsführerschaft im Blockchain-Sektor zu sichern.

Das neue Gesetz soll regulatorische Überschneidungen beseitigen, die Rechtssicherheit erhöhen und so auch institutionelle Investoren anziehen. Der Zeitpunkt ist entscheidend: Während Länder wie Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Regulierungsrahmen bereits erweitert haben, will die USA nun nachziehen und den Weg für mehr Kapital und Start-up-Aktivität im Krypto-Sektor ebnen.

$BEST Token Sale: Sichere Wallet für die neue Krypto-Ära

Parallel zur politischen Neuausrichtung gewinnt die Massenadoption digitaler Assets weiter an Fahrt. Eine der spannendsten Entwicklungen in diesem Umfeld ist die Best Wallet, eine nicht-verwahrende Wallet-Lösung, die Nutzern vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte ermöglicht.

Der integrierte $BEST Utility-Token bietet Vorteile wie reduzierte Gebühren, exklusive Rewards und Early Access zu neuen Projekten. Nutzer können direkt in der App staken, handeln und Erträge verfolgen. Der laufende $BEST Token Sale endet am 28. November 2025, bevor der Token an Kryptobörsen gelistet wird - ein attraktives Zeitfenster für Anleger, die auf regulatorisch abgesicherte Innovation setzen möchten.

Direkt zur $BEST Token Sale Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.