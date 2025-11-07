XRP Kurs Prognose 2025: Analysten sehen 2.000 % Potenzial - Doch nicht alle teilen den Optimismus

Der XRP-Kurs zeigt sich seit Wochen schwach und notiert derzeit unter der Marke von 2,25 US-Dollar. Viele Anleger verlieren die Geduld, doch neue Analysen sorgen nun für frischen Optimismus. Besonders eine aktuelle Prognose von Sistine Research sorgt für Aufsehen - sie sieht XRP mit einem Potenzial von bis zu 2.000 % Kursgewinn.

Sistine Research sieht XRP bei bis zu 50 US-Dollar

Laut der Analyse von Sistine Research könnte XRP in den kommenden Monaten auf 37 bis 50 US-Dollar steigen. Das würde einem Anstieg von mehr als 2.000 % gegenüber dem aktuellen Niveau entsprechen. Die Experten begründen ihre optimistische Einschätzung mit technischen Mustern, Liquiditätsdaten und einer günstigen makroökonomischen Entwicklung.

Ein weiterer möglicher Kurstreiber: die Zulassung eines XRP Spot-ETFs in den USA, sobald der aktuelle Government Shutdown beendet ist. Sollte diese Zulassung erfolgen, könnte sie zu einem massiven Kapitalzufluss führen und XRP zu neuen Höhen treiben.

Skeptische Stimmen bleiben vorsichtig

Trotz der positiven Prognosen mahnen einige Marktbeobachter zur Vorsicht. Einer der bekanntesten Kritiker ist Vibhu Norby, Produktchef der Solana Foundation und Gründer der Plattform Drip.

Norby zweifelt an der langfristigen Relevanz von XRP und kritisiert die mangelnde Weiterentwicklung des Netzwerks. Er wirft Ripple vor, Wachstum durch Übernahmen zu "erkaufen", anstatt Innovationen zu schaffen. Solche Stimmen erinnern Anleger daran, dass auch optimistische Prognosen mit Risiken verbunden sind.

