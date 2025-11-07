BTC wird von Donald Trump im Alltag benutzt und Bitcoin Hyper revolutioniert

Donald Trump hat Geschichte geschrieben, da er der erste US-Präsident ist, welcher die Kryptowährung Bitcoin im Alltag für Zahlungen verwendet hat, was die zunehmende Adoption der digitalen Währungen verdeutlicht. In dieser Hinsicht stellt die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper eine bedeutende Verbesserung dar, welche das Momentum sogar noch einmal stark beschleunigen kann. Erfahren Sie jetzt mehr darüber in diesem Artikel.

Adoption von Kryptowährungen wie Bitcoin schreitet schneller voran

Noch vor wenigen Jahren galten Kryptowährungen eher als eine Randerscheinung und waren vor allem in Onlineforen bekannt. Die hohen Kursanstiege haben dann zunehmend die Aufmerksamkeit weiterer Entitäten erweckt, während somit ausreichend Mittel für eine Weiterentwicklung der Kryptoindustrie erzielt wurden.

Seit Donald Trumps Amtszeit, der der erste US-Präsident ist, welcher die Kryptowährungen wirklich unterstützt, hat sich die Dynamik sogar noch einmal beschleunigt. Denn somit wurde für eine förderliche Gesetzgebung gesorgt, durch welche sich auch immer mehr Institutionen mit der Kryptoindustrie auseinandergesetzt und die digitalen Assets adoptiert haben.

BULLISH: Bitcoin adoption has reached 4.7% globally, matching the Internet's adoption level in 1999. pic.twitter.com/GoRZMt4hQo - Cointelegraph (@Cointelegraph) October 9, 2025

Mittlerweile akzeptieren laut BitDegree bereits über 15.000 Händler auf der ganzen Welt Kryptowährungen. Dabei hat Bitcoin die Transaktionen dominiert. Nach einer Untersuchung von CoinLaw ist schon vor der Trump-Regierung die Adoption im Jahresvergleich um 55 % gestiegen. In der Zeit von 2024 bis 2026 geht man sogar von 82,1 % aus, was eine deutliche Beschleunigung ist. Somit konnte die Bitcoin-Adoption sogar das Internet übertreffen, was sich sehr schnell verbreitet hat.

Aufgrund all dieser Faktoren ist es auch nicht verwunderlich, dass Donald Trump die Kryptowährungen unterstützt, zumal seine Familie sich stark in der Branche engagiert. So wurde bereits von eigenen NFT-Kollektionen, Memecoins, einem DeFi-Projekt, Investitionen und mehr berichtet. Daher unterstützt Trump somit auch seine eigenen Krypto-Initiativen.

Erster US-Präsident verwendet Bitcoin für alltägliche Zahlungen

Am heutigen Tage wurde von dem in der Kryptoindustrie bekannten X-Profil Bitcoin Archive mitgeteilt, dass Donald Trump erstmalig Bitcoin für Zahlungen des alltäglichen Bedarfs genutzt hat, während die führende Kryptowährung zuvor vor allem als Wertspeicher und neuerdings auch verstärkt als Sicherheit für Darlehen wie Hypotheken verwendet wurde.

So hat der US-Präsident in dem Bar-Restaurant PubKey in Manhattan mit Bitcoins für umgerechnet 998,70 USD eine Vielzahl von Burgern erworben und mit den Worten kommentiert "Bitcoin is really happening". Somit wollte er erneut die Krypto-Community für sich gewinnen, welche auch dieses Mal bei seinem Wahlerfolg mit der PAC einen großen Einfluss gehabt haben soll.

BITCOIN HISTORY: Donald Trump buys a burger with Bitcoin



First transaction by a U.S. president on the Bitcoin protocol pic.twitter.com/hZZterEjt4 - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 6, 2025

Die Krypto-Gemeinschaft hat diesen Einsatz als symbolisch gewertet. So schrieb unter anderem das Restaurant auf seinem Social-Media-Profil, dass es "eine der historischsten Transaktionen in der Bitcoin-Geschichte sei". Trump ergänzte zudem, dass sie alle wählen gehen sollten, da sie dann nicht verlieren können.

Trotz dieses historischen Moments gibt es noch einige Schwächen der Bitcoin-Basischain, welche sich im Vergleich zu anderen Netzwerken wie Ethereum nur wenig weiterentwickelt hat, um somit für die höchste Sicherheit unter allen Blockchains zu sorgen. Dies hat BTC auch zusammen mit den astronomischen Anstiegen zu seiner dominanten Marktposition verholfen. Die Schwachstellen sollen jedoch nun durch Bitcoin Hyper gelöst werden, was die Adoption noch einmal beschleunigen kann.

Bitcoin Hyper kann die Bitcoin-Adoption und -Marktstellung verbessern

Zwar zeichnet sich Bitcoin durch seine exzellente und unangefochtene Sicherheit aus, jedoch werden von der Blockchain mit ihrer seriellen Verarbeitung nur durchschnittlich 3 Transaktionen pro Sekunde erreicht, wobei es höchstens 7 TPS sind. Somit kann schnell ein Flaschenhalsproblem entstehen, welches Transaktionsverzögerungen und steigende Gebühren zur Folge hat.

Während die Gebühren derzeit bei rund 0,50 bis 1 USD liegen, sind sie während Zeiten einer hohen Nachfrage schnell auf mehr als 120 USD gestiegen, wobei sie sich zeitweise auch zwischen 10 und 40 USD befunden haben. Ebenso erhöhte sich die Bearbeitungszeit von 10 Minuten auf teilweise mehrere Stunden, was die Schwachstellen der Blockchain offenbart.

Da indessen von einer höheren Adoption von Kryptowährungen wie Bitcoin auszugehen ist, kann es somit auch wieder leichter zu dem Flaschenhalsproblem kommen. Deshalb wurde jetzt mit Bitcoin Hyper die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung entwickelt, die ein neues Zeitalter für die führende Kryptowährung einleiten kann.

Denn sie erweitert die Bitcoin-Blockchain mit der SVM (Solana Virtual Machine), welche sich mit Solana das vermutlich am besten skalierbare Netzwerk zunutze macht. Schließlich unterscheidet sich dieses von anderen Chains durch die parallele Verarbeitung und die Hardwarebeschleunigung, wodurch mit entsprechender Hardware theoretisch alle Kryptosektoren abgedeckt werden können.

Somit können Bitcoins mit vergleichbaren Konditionen wie auf Solana versendet werden, während die Transaktionen in der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain verankert sind. Somit sind Wartezeiten von rund 100 ms und Gebühren von weniger als 1 Cent möglich, was BTC noch attraktiver für den Alltag macht, wie sogar Mikrozahlungen in etwa Games oder Minikrediten für Entwicklungsländer.

Aber auch viele andere Kryptosektoren können somit erobert werden, von denen vor allem die Tokenisierung und künstliche Intelligenz hervorzuheben sind. All dies steigert den Nutzen von Bitcoin, weshalb auch deutlich höhere Bewertungen möglich werden. Ebenso profitiert der native HYPER-Coin der Skalierungslösung, da er von allen für die Gebühren benötigt wird.

Daher kann die tote Bitcoin-Liquidität produktiver genutzt werden, wobei Zusatzrenditen über DEX-Liquidität und Lending oder Absicherungen von Hypotheken ein großes Interesse erwecken können. Dabei würde laut Prognosen schon ein Anteil von 1 % der Bitcoin-Liquidität für den HYPER-Coin Anstiegen von rund 100x bedeuten.

