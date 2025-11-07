Memecoin-Maximalist ist bullisch und Maxi Doge könnte dominieren

Während der bekannte Memecoin-Maximalist Murad Mahmudov erneut seine bullische Prognose für den Memetoken-Sektor bekräftigt hat, ist nur Maxi Doge bereit dazu, das Zepter an sich zu reißen und Dogecoin vom Thron zu stürzen.

Mahmudov äußerte immer wieder, dass die Memecoins vorwiegend aufgrund ihrer Communitys erfolgreich werden. Genau auf diesen Aspekt legt auch Maxi Doge großen Wert, welcher alle Memecoin-Enthusiasten und Fitness-Fans für den Pump ihres Lebens zusammenschart.

Allerdings ist der Pump-Effekt nicht nur im Fitnessstudio bemerkbar. Denn dieselbe Energie soll nun auch auf den Kurs übertragen werden. Dabei geht es nach dem entschlossenen Pumpen darum, die Energie in Masse umzuwandeln. Genau deswegen stürmen die Anleger in den Presale der MAXI-Coins.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat der Vorverkauf schon annähernd 4 Mio. USD eingenommen, wobei der Token in der aktuellen Phase für einen Preis in Höhe von 0,0002665 USD angeboten wird. Dieser wird allerdings nur noch weniger als 9 Stunden verfügbar sein, weshalb die Zeit für Interessierte drängt, die ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis erhalten wollen.

Memecoin-Millionär mit 19 Mio. USD ist optimistisch und deswegen sollte man zuhören

Seit dem Flashcrash am 10. Oktober zeigen Bitcoin und andere Kryptowährungen eine Schwäche, wobei der führende Coin nach Marktkapitalisierung sogar wieder kurzfristig die Marke von 100.000 USD angelaufen war. Somit ist das Sentiment auch von extremer Angst erfüllt.

Allerdings konnte der Markt dennoch über die vergangenen 24 Stunden wieder um 1,2 % steigen, wobei es bei den Memecoins sogar 2,0 % waren. Somit nutzen einige Anleger die Chance und sichern sich heimlich die niedrigen Einstiegskurse.

Auch wenn sich der Krypto-Markt noch immer in einer Schwächephase befindet, ist mit Murad Mahmudov einer der größten Unterstützer von Memecoins weiterhin optimistisch gestimmt, wie er auf X mitgeteilt hat.

Bereits im vergangenen Jahr des "Memecoin-Superzyklus" ist Mahmudov dadurch berühmt geworden, dass er die Marktwenden frühzeitig prognostiziert hatte. Aber auch jetzt lässt sich seine bullisch Haltung an dem laut DropsTab hohen Bestand von Memetoken erkennen, wobei er derzeit auf unrealisierten Gewinnen in Höhe von 19,2 Mio. USD sitzt, während es zu Jahresbeginn noch mehr als 60 Mio. USD waren.

Quelle: https://dropstab.com/p/murad-mahmudov-crypto-portfolio-ouxiapvmgk

Somit hält er noch immer einen beachtlich hohen Anteil seiner Memecoins, womit auch das Smart Money dazu neigt, sich dieser Meinung anzuschließen. Zudem deuten zahlreiche weitere Faktoren auf ein positives Umfeld für Krypto-Markt hin, was diese These unterstützt.

Basierend auf den Äußerungen des Memecoin-Experten, könnte mit Maxi Doge bereits der nächste Memecoin mit einer aktiven Gemeinschaft und einem beachtlichen Steigerungspotenzial unmittelbar vor seinem explosiven Start stehen.

Ob SPX6900 oder GigaChad, Mahmudov hat ein gutes Gespür bewiesen und Maxi Doge passt perfekt ins Bild

Die höchsten Gewinne hat Mahmudov mit dem Memecoin SPX6900 (SPX) verzeichnet. Bei diesem handelt es sich um einen Memetoken, welcher mit einer Kombination aus Sexwitzen und Satire über den S&P 500 ein Imperium aufgebaut hat.

Obwohl dieser keinerlei Roadmap, Whitepaper oder Nutzen hat sowie deswegen von der Wall Street nicht ernst genommen wird, hat er eine Marktkapitalisierung in Höhe von 591,4 Mio. USD erreicht. All dies zeigt, dass nur wenige Menschen Memecoin-Prognosen so beherrschen, wie es bei Mahmudov der Fall ist.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/spx6900

Der SPX-Bestand von ihm macht bereits fast 20 Mio. USD aus, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem initialen Investment in Höhe von 310.000 USD entspricht. Somit hat er allein mit einem Memecoin schon einen beachtlichen Gewinn erzielt.

Während einige kleinere Wetten an Schwung verloren haben, sind die beiden Positionen in SPX und GIGA besonders bemerkenswert. Wenn dieser nun wieder eine bullische Haltung hat, ist die Frage, was als Nächstes erwartet wird.

Die Vergangenheit lehrt jedoch, dass vermutlich ähnliche Memetoken eine vergleichbare Chance bieten. Daher könnte sich auch Maxi Doge mit seinem memetischen Potenzial und der Entschlossenheit eines Underdogs ähnlich entwickeln.

Denn bei ihm handelt es sich wie bei GigaChad um einen perfekt geformten 130 kg schweren Muskelprotz, welcher die Legende Markus Rühl selbst in seiner Bestzeit eindrucksvoll in den Schatten stellen kann.

Quelle: https://dropstab.com/p/murad-mahmudov-crypto-portfolio-ouxiapvmgk

Ebenso ist er eine Reinkarnation von Dogecoin, ein wilder ungezähmter Shiba Inu, jedoch mit 1.000-facher Energie. Unterstützt wird er dabei von einer einzigartigen Gemeinschaft aus Memecoin-Maximalisten, welche Geschichte schreiben wollen. Denn sie wissen, dass die echten Pumps nicht nur für die Muskeln gut sind.

Derzeit befindet sich Maxi Doge noch im Presale. Jedoch steckt er bereits jetzt voller Energie, welche auch Mahmudov überzeugen könnte, sobald er erst einmal von ihm erfahren hat. Somit könnte es ein weiterer Memecoin werden, der ihm 20 Mio. USD einbringt.

Folgen Sie den Sternen, um es Mahmudov mit Maxi Doge gleichzutun

Noch immer steckt der Sektor der Memecoins voller Energie, während sie sich nur temporär in einen Winterschlaf begeben haben. Sofern Sie es wie Mahmudov auf Millionengewinne abgesehen haben, könnte MAXI mit seinem bewährten Konzept genau das sein, was Ihr Portfolio nun braucht. Zudem besteht jetzt noch die Möglichkeit, ihn sich während des Presales mit guten Konditionen zu sichern.

Den Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Website. Mit dieser wird eine Wallet verbunden, um anschließend mit ETH, BNB, USDT, USDC oder Bankkarte zu zahlen. Als digitale Geldbörse ist vor allem die auf Presales und Screening spezialisierte Best Wallet zu empfehlen, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden.

Wirkliche Memecoin-Maximalisten können ihr Renditepotenzial durch das Staking noch einmal bedeutend steigern, welches Anlegern eine dynamische Rendite in Höhe von 78 % pro Jahr zahlt. Dabei profitieren die Investoren von einer höheren Sicherheit, da der Smart Contract von Coinsult und SOLIDProof überprüft wurde.

Folgen Sie Maxi Doge auch bei X und Telegram, um die Dynamik zu unterstützen und von aktuellen Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt Maxi Doge besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.