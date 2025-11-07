Bei Produktvorführungen und Präsentationen werden sachkundige Experten wichtige Einblicke in die Branche gewähren und die Bedeutung einer intelligenten Infrastruktur verdeutlichen, um Systeme zu verbinden, eine größere Auswahl verfügbar zu machen und das Leistungspotenzial vollständig zu erschließen

Trilliant, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI), Smart Grids, Smart Cities und IIoT, wird als Aussteller, Referent und Silver Sponsor auf der Enlit Europe 2025 vertreten sein. Mit Produktvorführungen auf der Ausstellungsfläche und überzeugenden Präsentationen von Vordenkern wird Trilliant die Bedeutung von Lösungen für die Energiewende hervorheben, die alle auf einer breiten Auswahl basieren und flexibel, skalierbar und interoperabel sind.

Die Enlit Europe 2025 findet vom 18. bis 20. November 2025 in Bilbao, Spanien, im Bilbao Exhibition Centre (BEC) statt. Die Veranstaltung soll Branchen miteinander verbinden, zum Handeln anregen und Europa dabei unterstützen, sich zu einem zuverlässigen, dekarbonisierten und digitalisierten Energiesystem zu entwickeln.

"Während Versorgungsunternehmen und Smart Cities in ganz Europa ihre Energiewende vorantreiben, sehen sie sich mit einer neuen Welle von Komplexität konfrontiert, die von der Integration künstlicher Intelligenz bis hin zum zunehmenden Bedarf an Digitalisierung reicht", so Jim Madej, Präsident und CEO von Trilliant. "Um diese Ziele zu erreichen, sind Lösungen erforderlich, die flexibel, skalierbar und interoperabel sind und auf einer umfassenden Auswahl basieren. Genau das bietet Trilliant."

Experten von Trilliant werden auf der Veranstaltung einige der drängendsten Probleme der Energiewende in der Region diskutieren:

Am 19. November um 9:45 Uhr wird Gavin Farrand, Vizepräsident Vertrieb für Großbritannien und Europa , einen Digitalisierungs-Hub vorstellen: Smart Metering and Data Management

, einen Digitalisierungs-Hub vorstellen: Am 19. November um 15:45 Uhr wird Sozon Kokkinaras, Vizepräsident Vertrieb für Osteuropa und Afrika, an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Electrification: Charging on or powering down?teilnehmen. In diesem Gespräch mit anderen Branchenführern geht es um intelligente Elektrifizierung und die Elektrifizierung industrieller Prozesse: die Motive und die Hindernisse. Welcher Elektrifizierungsgrad ist optimal und wie lassen sich Hindernisse für die Einführung beseitigen?

"Wir freuen uns darauf, auf der Enlit Europe mit Kunden, Partnern und Branchenführern in Kontakt zu treten, um zu erörtern, wie die Technologie von Trilliant Versorgungsunternehmen niedrigere Gesamtbetriebskosten, relevante Daten für KI-gestützte Erkenntnisse, zuverlässige Datenerfassung und vieles mehr ermöglicht durch anpassungsfähige Lösungen für bedeutende Probleme und zur Aufrechterhaltung der Zukunftsfähigkeit", fügte Madej hinzu.

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der Technologie von Trilliant

Besuchen Sie Trilliant am Stand 1.D105 in der Ausstellungshalle, wo Fachleute Ihnen aufschlussreiche Lösungen demonstrieren und Ihnen genauer erläutern können, wie das Unternehmen Sie bei der Energiewende unterstützen kann. Sehen Sie sich unsere innovativen Demos an und erfahren Sie, wie die Lösungen von Trilliant den Versorgungsunternehmen und Smart Cities auf folgende Weisen helfen:

Erschließen der Power of Choice auf der Softwareplattform Unity Suite® Head-end System (HES), in Netzwerken der nächsten Generation und auf Geräten

Bereitstellen sicherer und zuverlässiger Dienste zur Stärkung der Netzstabilität

Verbinden bestehender Infrastrukturen mit hybrider Kommunikationstechnologie der nächsten Generation

Ermöglichen von Lastmanagement und Optimierung dezentraler Energieerzeugung nahezu in Echtzeit

Entwickeln geräteunabhängiger Erkenntnisse für eine sichere, skalierbare Zukunft

Aufrechterhalten der Zuverlässigkeit unter sich immer weiter entwickelnden Vorschriften

Reduzieren der Komplexität durch anpassungsfähige Lösungen

Umwandeln von Daten in Erkenntnisse für KI-gestützte Entscheidungen

Wenn Sie eine persönliche Vorführung und ein Treffen mit Trilliant auf der Enlit Europe vereinbaren oder mehr darüber erfahren möchten, wie die Lösungen des Unternehmens Energieunternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, wenden Sie sich bitte an info@trilliant.com.

Über Trilliant

Trilliant löst praktische Herausforderungen im Versorgungsbereich, indem es anpassungsfähige Lösungen bietet und dauerhafte Partnerschaften aufbaut. Wir liefern intelligente Technologien, die sich flexibel an die Anforderungen anpassen, komplexe Bereiche vereinfachen und in jeder Umgebung zukunftssichere Leistung bieten. Unsere geräteunabhängige Plattform ermöglicht es Energieversorgern und Städten, alle Anwendungen sicher in einem leistungsstarken Netzwerk bereitzustellen ohne Unterbrechungen oder Abhängigkeit von einem bestimmten Anbieter. Durch Lösungen für fortschrittliche Messinfrastrukturen (AMI), intelligente Messsysteme, intelligente Stromnetze und intelligente Städte verbindet Trilliant seine Kunden mit einem strategischen Weg zur Energiewende. Weitere Informationen finden Sie unter www.trilliant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106001909/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Lara Wilson

Lara.Wilson@trilliant.com

Cindy Watson/Anita Wong

StrategicAmpersand Inc.

TrilliantPR@stratamp.com