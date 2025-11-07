Experten und Studenten debattieren, ob alte Weisheiten Antworten für moderne Gesellschaften bereithalten

Während die Welt mit Fragen nach dem Sinn und der moralischen Richtung ringt, stellt Doha Debates eine grundlegende Frage: Sollten alte Weisheiten die heutige Gesellschaft anleiten?

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251105812976/de/

Guest speakers and participating students gather on the Doha Debates stage to discuss a fundamental question "Should ancient wisdom guide today's societies?" part of the show's exploration of timeless questions shaping our world today. (Photo: AETOSWire)

In dieser Episode der neuen Flaggschiff-Folge, die von Dareen Abughaida moderiert wird, schließen sich Studenten aus ganz Katar drei globalen Denkern an, um sich mit einem zeitlosen Dilemma auseinanderzusetzen: ob die Antworten auf unsere drängendsten Probleme in Traditionen oder in kühnen neuen Ideen liegen.

Wael Hallaq, Avalon Foundation Professor für Geisteswissenschaften an der Columbia University, kritisiert, was er als "moralische Leere" der Moderne und ihre Fixierung auf den materiellen Fortschritt bezeichnet. Er fordert eine Rückkehr zu den ethischen Grundlagen, die im Göttlichen verwurzelt sind. "Wir müssen in die Vergangenheit blicken, die reich an Ressourcen ist und wir müssen spezielle Methoden entwickeln, darüber nachzudenken", erläuterte er.

Für Sophie Scott-Brown, eine Philosophin und Historikerin der politischen Ideengeschichte am Institute of Intellectual History (St. Andrews University), liegt die Gefahr in der Romantisierung der Vergangenheit. Sie stellt die überlieferte Autorität in Frage und mahnt zu kritischem Bewusstsein, wie sich Macht oft hinter traditioneller Sprache verbirgt. "Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie viel Autorität wir Aussagen beimessen, dass etwas natürlich oder historisch ist", erklärte sie. "Wir müssen sehr achtsam sein in Bezug auf die dahinterstehende Politik."

Bruno Maçães, Autor von World Builders und ehemaliger Secretary of State for European Affairs in Portugal, bietet einen pragmatischen Mittelweg. Da der liberale Universalismus einer Welt "zivilisatorischer Modernitäten" weicht, argumentiert er, dass Nationen ihr eigenes kulturelles Erbe wiederentdecken sollen: "Auch wenn wir die Lösungen und Antworten nicht akzeptieren wollen, die durch frühere Traditionen oder Gesellschaften überliefert sind, können wir viel daraus lernen."

Die Debatte weitet sich von traditionellen Fragen in eine umfassendere Suche nach dem Sinn aus, wobei sich Gäste und Studenten bewusst machen, wie Menschen eine moralische Grundlage finden ganz gleich, ob nach heiligem Recht, im kulturellen Gedächtnis oder in radikaler Freiheit.

"Über Zivilisationen hinweg suchen die Menschen in einem Zeitalter der Ungewissheit nach moralischer Orientierung", so Amjad Atallah, Managing Director von Doha Debates. "Diese Debatte stellt uns alle vor die Herausforderung herauszufinden, wo wir Weisheit, Sinn und Zweck in unserem Leben finden können."

Die im Majlis-Format gefilmte Debatte von Doha Debates spiegelt den Auftrag wider, offene, wahrheitssuchende Gespräche anzustoßen, und erinnert uns daran, dass Weisheit unabhängig davon, ob sie alt oder neu ist niemals einfach vererbt wird. Sie wird in unterschiedlichen Kulturen und von verschiedenen Generationen wiederentdeckt und geformt.

Betrachten Sie die vollständige Episode auf DohaDebates.com und dem Doha Debates YouTube-Kanal.

Doha Debates

Website: DohaDebates.com

X/Twitter: @DohaDebates

Instagram: @DohaDebates

Facebook: Facebook.com/DohaDebates

YouTube: YouTube.com/DohaDebates

Threads: Threads.net/@dohadebates

TikTok: @DohaDebates

Über Doha Debates

Doha Debates bringt eine Avantgarde intellektuell neugieriger Wahrheitssuchender zusammen, um konstruktiv über Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Im Mittelpunkt steht Einigkeit statt Spaltung und wir fördern Gespräche, die uns zusammenführen, anstatt uns zu trennen.

Erfahren Sie mehr unter DohaDebates.com

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251105812976/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter bei Doha Debates

Sumi Alkebsi

Director of Communications and Marketing

E-Mail: salkebsi@dohadebates.com