BST Global, der führende Anbieter von KI-gestützten Project Intelligence-Lösungen für die AEC-Branche, hat seine zweite jährliche globale KI Datenumfrage gestartet. Die Umfrage, die Einblicke von Technologie- und Datenverantwortlichen aus Architektur-, Ingenieur- und Umweltberatungsunternehmen weltweit einholt, ist bis zum 31. Dezember 2025 um 23:59 Uhr ET verfügbar.

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem AI Data Consortium von BST Global und dem Technologieausschuss des American Council of Engineering Companies (ACEC) durchgeführt und konzentriert sich speziell auf die aktuelle und geplante Nutzung, Einführung und budgetäre Einbeziehung von KI- und Big-Data-Technologien durch AEC-Unternehmen. Die Erkenntnisse und Ergebnisse der Umfrage werden in den nächsten Bericht von BST Global zu KI und Datenanalysen einfließen, der die Auswirkungen von KI- und Big-Data-Technologien auf die AEC-Branche untersucht und im Frühjahr 2026 veröffentlicht wird. Der Bericht für das Jahr 2025 ist hier abrufbar.

Die diesjährige Umfrage dient dazu, Daten zu sammeln und zu vergleichen, die aufzeigen, wie sich der Einsatz von KI in Unternehmen im letzten Jahr verändert hat und wie sich dies auf ihre zukünftigen Strategien ausgewirkt hat. Eileen M. Canady, Chief Marketing Officer bei BST Global, erläutert: "Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie wird sich auch die Beziehung unserer Branche zu dieser Technologie weiterentwickeln." Sie fügt hinzu: "Wir möchten verstehen, was für Unternehmen funktioniert und was nicht, neue potenzielle Vorteile und Herausforderungen identifizieren und Strategien für eine erfolgreiche Integration anbieten."

Das AI Data Consortium von BST Global ist eine Gruppe globaler Technologieführer mit dem Ziel, die Stimme der KI- und datengesteuerten Innovation für die AEC-Branche zu sein. Das Konsortium, dem Technologievisionäre der weltweit führenden Unternehmen angehören, leitet die Bemühungen zur Definition von Best Practices in der Branche, zur Erstellung von AEC-spezifischer Originalforschung, zur Förderung der Interessenvertretung der Branche und der Kunden und vieles mehr.

Die Zusammenarbeit mit dem Technologieausschuss der ACEC erweitert die potenzielle Reichweite der Umfrage und fördert das Engagement in der gesamten Branche. Der Chairman des Technologieausschusses, Dave Mulholland, äußerte sich zu der Umfrage und der Zusammenarbeit wie folgt: "Wir setzen uns für die Förderung der KI-Ausbildung ein und nutzen Umfragen wie diese, um Unternehmen jeder Größe zu informieren insbesondere die 80 unserer Mitgliedsunternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern. Wir freuen uns, an Initiativen wie der KI Datenumfrage von BST Global teilzunehmen, und schätzen unsere Partnerschaft zur Förderung des Bewusstseins für KI in der AEC-Branche."

Der Technologieausschuss der ACEC engagiert sich für die Mitglieder, Kunden und zukünftigen Talente der ACEC und beeinflusst sie hinsichtlich des Nutzens der Einführung digitaler Technologien durch Zuhören und Engagement, Aufklärung und Interessenvertretung.

Wenn Sie eine führende Position im Bereich Daten oder Technologie in der AEC-Branche innehaben und sicherstellen möchten, dass Unternehmen wie das Ihre im nächsten Bericht von BST Global vertreten sind, können Sie hier an der diesjährigen AI Data-Umfrage teilnehmen.

BST GLOBAL

BST Global entwirft, entwickelt und implementiert die erste Suite von AI-gestützten Project Intelligence-Lösungen für die AEC-Branche. Neben unserem ERP-Flaggschiff bieten wir Lösungen für Arbeitsmanagement, prädiktive Einblicke und Ressourcenmanagement an, um das bestehende ERP eines Unternehmens zu ergänzen. Mehr als 120.000 Architekten, Ingenieure und Berater in 65 Ländern auf sechs Kontinenten verlassen sich täglich auf die Lösungen von BST Global, um ihre Projekte, Ressourcen, Finanzen und Kundenbeziehungen erfolgreich zu verwalten. Mit unübertroffenen Branchenkenntnissen dient BST Global seinen treuen Kunden als vertrauenswürdiger Partner und bleibt an der Spitze der Innovation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.BSTGlobal.com.

