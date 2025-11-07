In einer Pre-IPO-Runde unter Leitung von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives und mit maßgeblicher Beteiligung von CapitalG nähert sich Armis mit schnellen Schritten einem ARR von 1 Milliarde USD und dem Börsengang

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, hat heute eine Pre-IPO-Finanzierungsrunde in Höhe von 435 Millionen USD angekündigt, durch die die Bewertung des Unternehmens auf 6,1 Milliarden USD steigt. Die Runde wurde von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives geleitet, mit maßgeblicher Beteiligung von CapitalG. Neben mehreren bestehenden Investoren trat Evolution Equity Partners als neuer Investor auf.

Die Finanzierungsrunde erfolgt im Kontext eines kontinuierlichen Wachstums. Das Unternehmen überschritt vor kurzem einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 300 Millionen USD, was einem Wachstum von mehr als 50 entspricht. Armis hat mit mehr als 40 der Fortune-100-Unternehmen zusammengearbeitet, darunter 7 der Fortune 10, und hilft, führende Organisationen auf der ganzen Welt zu schützen, darunter Produzenten, Fluggesellschaften, Finanzdienstleistungsunternehmen, Gesundheitseinrichtungen sowie staatliche und bundesstaatliche Einrichtungen.

Yevgeny Dibrov, CEO und Mitgründer von Armis: "Diese Runde ist ein weiterer ausschlaggebender Moment auf unserem Weg, ein branchenprägendes Cybersicherheitsunternehmen aufzubauen. Unser Wachstum beweist, das Unternehmen einen einheitlichen, risikobasierten Sicherheitsansatz wählen, und die Runde signalisiert, dass die Investoren uns als einen führenden Anbieter im Bereich der Cybersicherheit sehen. Im Zentrum von Armis steht ein Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt: unsere Kunden an erste Stelle zu stellen."

Das zusätzliche Kapital fördert die Dynamik von Armis bei der Umsetzung seines Drei-Jahres-Plans, in dessen Rahmen das Unternehmen erwartet, ein ARR in Höhe von 1 Milliarden USD zu erreichen, und sich auf den Börsengang vorbereitet. Die Finanzmittel werden außerdem die weitere Produktinnovation, die Ausweitung der Markteinführung und strategische Akquisitionen unterstützen. Im Laufe der letzten zwei Jahre hat Armis drei Fusionen und Übernahmen abgeschlossen und damit seine Fähigkeiten in den Bereichen Cloud, KI und operative Technologiesicherheit erweitert. Diese Akquisitionen generieren bereits inkrementelle Umsatzströme in Höhe mehrerer Millionen USD, und das Unternehmen bewertet weiterhin neue Optionen im Hinblick auf ein organisches und anorganisches Wachstum.

Irit Kahan, Managing Director von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives: "Armis ist eine wahrhaft differenzierte Cybersicherheitsplattform mit einer außergewöhnlichen Wachstumsdynamik. Wir glauben, dass die Plattform das Cyber-Exposure-Management neu definiert, indem sie eine umfangreiche und einheitliche Ebene der Sichtbarkeit bietet, durch die blinde Flecken zu Informationsquellen werden. Das Unternehmen wird von einem außerordentlich starken Gründungsteam geleitet, besitzt eine kundenorientierte Kultur und hat erfolgreiche Partnerschaften mit den größten globalen Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Bereichs geschlossen, was sein Wachstum angekurbelt hat."

Derek Zanutto, General Partner, CapitalG: "Seit unserer ersten Investition in Armis im Jahr 2019 haben wir unseren Wetteinsatz auf das Unternehmen mehrmals verdoppelt, da wir immer überzeugter von seiner Technologie, seiner Marktführerschaft und seinem Potenzial sind. Armis ist dabei, einen generationenübergreifenden Cybersicherheitsriesen aufzubauen. Wir fühlen uns geehrt, die Partnerschaft mit Yevgeny, Nadir und dem ganzen Führungsteam auf ihrem Weg zu einem 1-Milliarden-Dollar-ARR und dem Börsengang fortzusetzen."

Das 2016 gegründete Armis sichert die unsichtbaren Verbindungen, die die moderne Gesellschaft stützen, indem es die gesamte Angriffsfläche schützt und Cyberrisiken, die kritische Infrastrukturen weltweit betreffen, in Echtzeit vom Boden bis zur Cloud steuert. Die Armis Centrix-Plattform bietet Asset- und umgebungsübergreifend kontinuierliche Transparenz, Informationen und Kontrolle, damit Unternehmen Bedrohungen stets einen Schritt voraus sind und jederzeit die Sicherheit und Resilienz wesentlicher Dienste, Volkswirtschaften und des täglichen Lebens sichergestellt ist.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Über Growth Equity bei Goldman Sachs

Goldman Sachs (NYSE: GS) ist einer der weltweit führenden Investoren im Bereich alternativer Anlagen mit einem Vermögen von über 500 Mrd. USD und mehr als 30 Jahren Erfahrung. Das Geschäftsfeld investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private Equity, Wachstumskapital, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen Lösungen über direkte Strategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme mit offener Architektur.

Das Geschäftsfeld basiert auf der Fokussierung auf Partnerschaften und gemeinsamen Erfolg mit den Kunden. Ziel ist es, mithilfe des globalen Netzwerks und der umfassenden Expertise in verschiedenen Branchen und Märkten eine langfristige Anlageperformance zu erzielen.

Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset Management, das weltweit führenden Institutionen, Finanzberatern und Einzelpersonen Anlage- und Beratungsdienstleistungen auf öffentlichen und privaten Märkten anbietet. Goldman Sachs verwaltete zum 30. September 2025 weltweit Vermögenswerte in Höhe von ca. 3,5 Billionen USD.

Seit 2003 hat Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives über 13 Mrd. USD in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und CEOs geführt werden. Das Team konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase und in technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Unternehmenstechnologie, Finanztechnologie, Verbraucher und Gesundheitswesen.

