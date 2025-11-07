Da der Markt im Vereinigten Königreich das wachsende Interesse inländischer und internationaler Aktivisten antreibt, haben Investoren ihren Ansatz angepasst, um Zugang zu Vorstandsetagen in Deutschland und Italien zu erhalten

Das Vereinigte Königreich bleibt der aktivste Markt Europas für Aktionärsaktivismus, mit einem Anstieg um 44 bei Zielunternehmen im Jahresvergleich, wie aus dem Bericht Corporate Governance in Europe 2025 von Diligent Market Intelligence (DMI) hervorgeht. Zwischen September 2024 und August 2025 waren 52 Unternehmen im Vereinigten Königreich Ziel von Aktivismus, verglichen mit 36 im gleichen Zeitraum 2024, was das verstärkte Engagement der Aktionäre unterstreicht.

"Das Vereinigte Königreich bleibt der Haupttreiber für öffentliches Engagement in Europa, wobei in anderen europäischen Märkten zunehmend ähnliche Strategien zu beobachten sind, wenn stille Bemühungen scheitern", sagte Josh Black, Chefredakteur, Diligent Market Intelligence. "Aktivismus in Europa reicht von konfrontativen Medienkampagnen bis hin zu diskreteren Maßnahmen, aber es besteht kein Zweifel, dass sich Vorstandsetagen auf alles vorbereiten sollten, da eine sehr geschäftige Hauptversammlungssaison bevorsteht."

Der Bericht, erstellt in Zusammenarbeit mit White Case, einer globalen Anwaltskanzlei, zeigt, dass während Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung fast 70 des gesamten Aktivismus im Vereinigten Königreich ausmachten, Kampagnen bei Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung überwiegend von bekannten US-Aktivisten geführt wurden, die zunehmend den europäischen Markt nach Wertpotenzialen durchsuchen.

"Die USA verfügen über einen reiferen Aktivismus-Markt als das Vereinigte Königreich, mit vielen erfahrenen und finanzstarken Aktivisten, die ähnliche Strategien verfolgen", sagte Tom Matthews, Partner und Leiter Aktivismus EMEA bei White Case. "Für US-Aktivisten, die bereit sind, über ihren Heimatmarkt hinauszugehen, bieten das Vereinigte Königreich sowie andere europäische Märkte weiterhin attraktive Möglichkeiten."

Europas vielfältige Corporate-Governance-Landschaften und einzigartigen Vorstandswahlmechanismen prägten weiterhin die Ausgestaltung des Aktivismus im Jahr 2025.

Deutschland, Italien und Frankreich auf unterschiedlichen Wegen im Aktionärsaktivismus

Neben dem Vereinigten Königreich ist Deutschland zum umkämpftesten Markt Europas geworden. In den ersten acht Monaten 2025 gelang es Aktivisten, sechs Sitze zu gewinnen, gegenüber vier im Jahr 2024; viele Kampagnen konzentrierten sich auf Kostensenkung, operative Effizienz sowie Konsolidierungsstrategien.

Italien hingegen hat mit seinem einzigartigen Listenwahlsystem Aktivisten in die Lage versetzt, Vorstandsetagen im Stillen umzugestalten, in dem Achtmonatszeitraum wurden fünf Sitze gewonnen, gegenüber vier in den Jahren 2023 und 2024.

Während in Frankreich öffentliche Kampagnen vergleichsweise selten bleiben, mit nur drei gestarteten Kampagnen in den ersten acht Monaten des Jahres, wurden Aktivisten jedoch mutiger sie setzen zunehmend auf öffentliches Engagement, wenn private Gespräche ihre Ziele nicht erreichen.

Europas einflussreichste aktivistische Akteure

Innerhalb des Berichts hat die Watchlist von Diligent Market Intelligence die einflussreichsten aktivistischen Investoren in Europa identifiziert. Saba Capital Management steht an der Spitze, da das Unternehmen seine in den USA entwickelte Strategie, die sich auf Investment-Trusts konzentriert, erfolgreich auf den europäischen Markt angewendet hat. Das ebenfalls aus den USA stammende Unternehmen Amber Capital belegte den zweiten Platz. Seine Forderungen hauptsächlich bei italienischen Unternehmen konzentrierten sich auf die Repräsentation im Vorstand sowie auf die Ausgliederung oder den Verkauf von Geschäftsbereichen.

Europäische Indizes überholen London bei medianer tatsächlicher Geschäftsführervergütung

Der Bericht stellt fest, dass trotz anhaltender Bemühungen von in London ansässigen Unternehmen, die Geschäftsführer-Vergütungslücke gegenüber den USA zu verringern, europäische Märkte nun den FTSE 100 übertreffen. Zum ersten Mal haben Deutschlands DAX und Frankreichs CAC 40 den FTSE 100 bei der medianen tatsächlichen Vergütung von Geschäftsführern überschritten, was eine neue Phase im Wettbewerb der Region um Listings und Führungstalente signalisiert.

Laden Sie unseren umfassenden Bericht herunter, um Zugriff auf die vollständige Analyse zu erhalten, einschließlich einer Fallstudie zum Aktivismus und einer Prüfung des nächsten Kapitels des Stewardship Code des Vereinigten Königreichs.

