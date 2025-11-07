CopperTech Metals verbindet die traditionsreiche Kupfer- und Kobaltförderung der weltweit renommierten Konkola Mines mit modernster Bergbautechnologie und künstlicher Intelligenz, um die Unabhängigkeit der USA bei kritischen Mineralien zu fördern und den wachsenden Infrastrukturbedarf des Landes zu decken

1,5 Milliarden US-Dollar schweres Investitionsprogramm zur Nutzung fortschrittlicher Bergbau- und modernster KI-gestützter Technologien zur Identifizierung und Gewinnung von Ressourcen, um den Betrieb von Konkola zu einem der größten weltweit zu entwickeln

Vedanta Resources Limited ("Vedanta") gab heute die Gründung von CopperTech Metals Inc. ("CopperTech" oder das "Unternehmen") bekannt, einem in den USA ansässigen Unternehmen, dessen Mission es ist, das "Kupferzeitalter voranzutreiben (Power the Copper Century)" und die Kupferversorgungssicherheit der USA zu stärken, während es gleichzeitig von der steigenden Kupfernachfrage profitiert, die durch künstliche Intelligenz, den Ausbau von Rechenzentren, die Modernisierung des Stromnetzes, Verteidigungstechnologien und industrielle Onshoring-Anforderungen angetrieben wird. CopperTech wird1 die Konkola Copper Mines in Sambia besitzen und betreiben, eine der hochwertigsten Kupferproduktionsanlagen der Welt mit nachgewiesenen Kobaltreserven.

CopperTech beabsichtigt, auf den bestehenden Investitionen von Vedanta Resources Limited in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in die Konkola Copper Mines aufzubauen, die den Bau eines Tiefbauschachts, einer Schmelzanlage und einer Konzentrierungsanlage sowie allgemeine Minenerschließungsmaßnahmen umfassten, und plant, weitere 1,5 Milliarden US-Dollar in den Betrieb zu investieren. CopperTech beabsichtigt, fortschrittliche Bergbau- und modernste KI-gestützte Technologien zur Identifizierung und Gewinnung von Ressourcen als integralen Bestandteil seiner Pläne zur Erweiterung der Produktionskapazität und Steigerung der betrieblichen Effizienz zu nutzen, um die derzeit geplante integrierte Kupferproduktion von 140.000 Tonnen im Geschäftsjahr 2026 auf 300.000 Tonnen bis 2031 zu steigern. Mit zukünftigen Investitionen und gestützt auf nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven plant CopperTech, die Produktion auf 500.000 Tonnen pro Jahr zu steigern, was das Unternehmen nach Ansicht von CopperTech zu einem der weltweit führenden Kupferproduzenten machen würde.

Anlässlich dieser Veranstaltung äußerte sich Anil Agarwal, Gründer und Chairman der Vedanta Group, wie folgt: "Der heutige Tag ist ein historischer und entscheidender Moment. CopperTech wird eine bedeutende Rolle dabei spielen, den kritischen Mineralbedarf Amerikas mit Sambias historischem Kupfererbe zu verbinden. Diese Partnerschaft wird eine Welle von Innovationen und Fortschritten in den Bereichen saubere Energie, Technologie und industrieller Fortschritt auf beiden Seiten des Atlantiks auslösen."

Das Kupferzeitalter vorantreiben und den steigenden Kupferbedarf in Amerika decken

CopperTech entsteht zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Sicherheit der US-Lieferkette, da die Vereinten Nationen einen Anstieg der weltweiten Kupfernachfrage um über 40 bis 2040 prognostizieren. Laut dem US-amerikanischen Geologischen Dienst (U.S. Geological Survey) aus dem Jahr 2024 importieren die Vereinigten Staaten derzeit etwa 45 ihres Verbrauchs an raffiniertem Kupfer, während China mehr als 45 des weltweiten Kupfers produziert. Darüber hinaus entfallen über 80 der Kobaltproduktion auf die Demokratische Republik Kongo und über 70 der Kobaltraffination auf China. Die Aktivitäten von CopperTech in Sambia, einem Land mit starken diplomatischen Beziehungen zu den USA, bieten amerikanischen Lieferketten die zunehmend geforderte geografische Diversifizierung.

"In den nächsten 25 Jahren wird mehr Kupfer benötigt werden, als in der gesamten Menschheitsgeschichte bisher produziert wurde", erklärte Tom Albanese, Director von CopperTech Metals. "CopperTech ist gut positioniert, um als strategischer Partner für den Infrastrukturbedarf Amerikas zu fungieren."

Der rasante Anstieg des Strombedarfs durch KI und Rechenzentren veranlasst Energieversorger weltweit dazu, ihre Wachstumsprognosen grundlegend zu überarbeiten, was zu einem enormen Investitionsbedarf in den Bereichen Erzeugung, Übertragung und Verteilung führt allesamt kupferintensive Anwendungen. Die von CopperTech geplante Produktion hochwertiger Kathoden und Kobalthydroxidprodukte unterstützt direkt diese kritischen Infrastrukturanwendungen.

Priya Agarwal-Hebbar, Director bei Vedanta Limited und Chairperson eines der weltweit größten integrierten Zinkproduzenten, Hindustan Zinc Limited, wird CopperTech als Chairperson leiten.

Partnerschaft mit der sambischen Regierung und operative Exzellenz

Im Juli 20242 übertrug die sambische Regierung die Kontrolle über die Konkola Copper Mines Plc ("Konkola Plc") wieder an Vedanta zurück, was das starke Engagement der Regierung für eine verantwortungsvolle Bergbauentwicklung unterstreicht. Diese wegweisende Transaktion spiegelt die von Sambia veröffentlichte Kupfervision für 2030 wider, die mit der Expansionsstrategie von CopperTech im Einklang steht und Kupfer als Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes positioniert.

Der Vorstand von Konkola Plc umfasst eine Vertretung aus Sambia von ZCCM-IH, einer diversifizierten staatlichen Bergbau-Investmentgesellschaft, die einen Anteil von 20,6 an Konkola Plc hält.

Weltklasse-Anlage mit außergewöhnlicher Wirtschaftlichkeit

Die Konkola Copper Mines weisen einen Kupfererzgehalt von 2,9 auf, der viermal höher ist als der weltweit rückläufige Branchendurchschnitt, wobei der Erzgehalt innerhalb des Konkola Deep Mines Project (KDMP) bis zu 3,3 beträgt. Dies unterstreicht die nachhaltigen Wettbewerbsvorteile und die überlegene Wirtschaftlichkeit von Konkola Plc aus globaler Perspektive. Die vollständig integrierten Betriebe umfassen Untertagebergwerke, Verarbeitungsanlagen, die firmeneigene Schmelzhütte von CopperTech sowie eine Kupferrecyclinganlage, die Kostenvorteile und Qualitätskontrolle während des gesamten Produktionsprozesses bieten.

Strategische Infrastrukturinvestition

Die Markteinführungsstrategie von CopperTech nutzt das von den USA unterstützte 10-Milliarden-Dollar-Projekt "Lobito Corridor", das den Copperbelt in Sambia mit der Atlantikküste Angolas verbindet und einen verbesserten logistischen Zugang für die Belieferung der US-Märkte bietet. Die strategische Positionierung von CopperTech steht im Einklang mit dieser Infrastrukturentwicklung und schafft optimale Bedingungen für die Versorgung des US-amerikanischen Technologie- und Industriesektors.

Darüber hinaus beabsichtigt CopperTech, einen Teil der geplanten Investition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für weitere Explorationsarbeiten auf dem Gelände der Konkola Copper Mines in Sambia sowie für Explorationsaktivitäten in anderen Ländern zu verwenden. Dazu gehören "Drill-and-Fill"-Projekte und KI-basierte Untersuchungen, um das Potenzial für zusätzliche Ressourcen zu ermitteln.

Über CopperTech Metals Inc.

CopperTech wurde von Vedanta Resources Limited gegründet und ist ein in den USA ansässiger integrierter Kupfer- und Kobaltproduzent, der die erstklassigen Konkola-Kupferminen in der Copperbelt-Provinz Sambias besitzt und betreibt3. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Kupferzeitalter voranzutreiben (Powering the Copper Century). Die Konkola Copper Mines zählen zu den weltweit hochwertigsten Kupfervorkommen und positionieren das Unternehmen als strategischen, technologieorientierten Lieferanten wichtiger Mineralien für den Technologie- und Industriesektor der USA. Gleichzeitig unterstützt es die Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur und die Ziele der Energiesicherheit. CopperTech vereint hohe Erzgehalte mit einer etablierten Verarbeitungsinfrastruktur, modernster Technologie, künstlicher Intelligenz und bewährter operativer Expertise, um eine nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen. Es ist geplant, die Produktion im Laufe der Zeit auf 500.000 Tonnen pro Jahr auszuweiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.CopperTechMetals.com.

Über Vedanta Resources Limited:

Vedanta Resources Limited ("Vedanta") mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein ehemaliges FTSE-100-Unternehmen. Vedanta ist in Indien, Südafrika, Sambia, Namibia, Liberia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Südkorea, Taiwan und Japan tätig. Das Portfolio umfasst Zink, Silber, Aluminium, Öl und Gas, Kupfer, Eisenerz und Stahl, Nickel, Kobalt sowie kommerzielle Energie.

Weitere Informationen zu Vedanta Resources Limited finden Sie unter www.vedantaresources.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen zu geplanten Investitionen, Produktionsmengen einschließlich potenzieller Produktionssteigerungen, Nachfrage nach Kupfer und Kobalt, Abbauraten, Wachstumspotenzial und Schätzungen zu Mineralressourcen und -reserven, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Begriffe "erwartet", "antizipiert", "plant", "prognostiziert", "schätzt", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" oder Variationen davon oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und deren potenziellen Auswirkungen und beruhen auf Annahmen. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden.

____________________ 1 Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in Sambia 2 Vedanta hält seit 2004 eine Mehrheitsbeteiligung an KCM. Die Regierung von Sambia kontrollierte KCM von 2019 bis 2024 und übertrug die Leitung von KCM im Juli 2024 wieder an Vedanta. 3 Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in Sambia

