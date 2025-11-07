Die ersten 20 Bürgermeister wurden bekannt gegeben und nun werden führende Stadtvertreter aus aller Welt vom 7. bis 9. Dezember in Riad zusammenkommen, um Maßnahmen, Partnerschaften und Innovationen voranzutreiben, die die Zukunft der Mobilität und der urbanen Transformation prägen werden.

CoMotion GLOBAL, die weltweit einflussreichste Zusammenkunft von Spitzenvertretern aus dem Bereich der urbanen Mobilität, gab heute den Start von Mayors in Motion bekannt. Dabei handelt es sich um eine wegweisende Initiative, die mehr als 100 Bürgermeister und Stadtverantwortliche aus aller Welt zusammenbringt, um urbane Innovationen und nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Das Programm wird auf der bevorstehenden CoMotion GLOBAL-Konferenz in Riad vom 7. bis 9. Dezember vorgestellt und unterstreicht die wachsende Bedeutung des Gipfels als Katalysator für die Zusammenarbeit zwischen den zukunftsorientiertesten Städten der Welt.

Mayors in Motion wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Wandel hin zu besser vernetzten, nachhaltigeren und integrativeren Städten voranzutreiben. Mayors in Motion wird dabei als wirkungsvolles globales Netzwerk dienen, in dem Stadtverantwortliche Erkenntnisse austauschen, Strategien koordinieren und praktische Lösungen vorantreiben können. Die Bürgermeister der teilnehmenden Städte werden im Rahmen dieser Koalition zusammenarbeiten, um wichtige gemeinsame Herausforderungen anzugehen von der Dekarbonisierung und der digitalen Transformation bis hin zu gerechtem Zugang und urbaner Resilienz.

Das Auftaktprogramm wartet mit einem hochkarätigen Line-up aus amtierenden und ehemaligen Bürgermeistern sowie hochrangigen Regierungsvertretern aus sechs Kontinenten auf:

Lord Marvin Rees, ehemaliger Bürgermeister von Bristol, England sah in der Urbanisierung einen Weg, globale Herausforderungen zu meistern. Während seiner zwei Amtszeiten wurden unter seiner Verwaltung über 14.000 neue Wohnungen gebaut, Bristol City Leap ins Leben gerufen eine zukunftsweisende Partnerschaft für Investitionen in saubere Energie im Wert von 1 Milliarde Pfund und der One City Approach eingeführt, ein preisgekröntes Governance-Modell zur Förderung einer kooperativen urbanen Leadership.





Yvonne Aki-Sawyerr, Bürgermeisterin von Freetown, Sierra Leone, derzeit in ihrer zweiten Amtszeit, verfolgt einen datengestützten Ansatz zur Bewältigung urbaner Herausforderungen. Sie konzentriert sich auf die Förderung autonomer, lokal konzipierter Transportsysteme, bei denen Erschwinglichkeit und Wartung im Vordergrund stehen. Zudem ist sie Co-Vorsitzende der C40.





Jan Vapaavuori, ehemaliger Bürgermeister von Helsinki, Finnland, bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit: Er war Bürgermeister von Helsinki (2017-2021), Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (2015-2017), finnischer Wirtschaftsminister (2012-2015), Minister für Wohnungswesen und Stadtplanung (2007-2011), Mitglied des finnischen Parlaments (2003-2015) und Präsident des finnischen Olympischen Komitees (2020-2024).





Rohey Malick Lowe, Bürgermeisterin von Banjul, Gambia, ist die erste Frau in der Geschichte ihrer Stadt, die dieses Amt bekleidet. Sie sprengt Barrieren in der Lokalpolitik und setzt sich für Initiativen zur Förderung des Wirtschaftswachstums, der Gemeindeentwicklung und der Gleichstellung der Geschlechter ein. Sie hat Bemühungen zur Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur vorangetrieben, um eine sauberere und nachhaltigere Stadt zu schaffen.





Dada Morero, geschäftsführender Bürgermeister von Johannesburg, Südafrika, wurde im August 2024 gewählt und setzt sich für eine transformative Agenda für Afrikas wichtigsten Finanz- und Unternehmensstandort ein. Er konzentriert sich dabei auf die Förderung grüner Energie, die Transformation des urbanen Raums und das Wirtschaftswachstum. Derzeit ist er auch President des Global Fund for Cities Development (FMDV).





Mauricio Rodas, ehemaliger Bürgermeister von Quito, Ecuador, war der jüngste Bürgermeister in der Geschichte der Hauptstadt. Im Laufe seiner Amtszeit war er für den Bau der ersten U-Bahn-Linie Ecuadors verantwortlich und implementierte zahlreiche Initiativen zur Förderung der urbanen Nachhaltigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung.





, war der jüngste Bürgermeister in der Geschichte der Hauptstadt. Im Laufe seiner Amtszeit war er für den Bau der ersten U-Bahn-Linie Ecuadors verantwortlich und implementierte zahlreiche Initiativen zur Förderung der urbanen Nachhaltigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung. Steve Adler, ehemaliger Bürgermeister von Austin, Texas, widmete sich vor allem den Verkehrsproblemen in Austin und startete dazu das Projekt Connect, eine Initiative für ein öffentliches Nahverkehrssystem. Im September 2016 ernannte ihn US-Verkehrsminister Anthony Foxx zum Gewinner der Mayors' Challenge for Safer People, Safer Streets.

Weitere namhafte Redner sind Michael Kpakpo Allotey, Bürgermeister von Accra, Ghana; Chiri Babu Maharjan, Bürgermeister von Lalitpur, Nepal; Berry Vrbanovic, Bürgermeister von Kitchener; Jaime Pumarejo, ehemaliger Bürgermeister von Barranquilla, Kolumbien; Fatimetou Abdel Malick, ehemalige Bürgermeisterin von Tevragh Zeina, Mauretanien; Dr. Hazel Nasiphi Moya, Bürgermeisterin von Tshwane, Pretoria; Diana Caiza, Bürgermeisterin von Ambato, Ecuador; Joséphine Solange Anaba Mbarga, Bürgermeisterin von Nkolmetet, Kamerun; Hon. Yvonne Eyidi, Bürgermeisterin von Nkongsamba, Kamerun; Chaudhry Muhammad Ali Randhawa, Vorsitzender der Hauptstadtentwicklungsbehörde und Polizeipräsident von Islamabad; Johra Said Ali, Bürgermeister von Nakuru, Kenia; Emad Al-Azzam, Bürgermeister von Irbid, Jordanien; und Manuel de Araújo, Bürgermeister von Quelimane, Mosambik

Neben diesem hochkarätigen Line-up von Bürgermeistern werden auf dem Gipfel auch CEOs, politische Entscheidungsträger, Investoren, Wissenschaftler, Unternehmer und Innovatoren zusammenkommen, um Ökosysteme für urbane Mobilität zu entwickeln und die Zukunft von Smart Cities zu gestalten.

"CoMotion GLOBAL ist inzwischen zur führenden Plattform für die zukunftsorientiertesten Stadtverantwortlichen der Welt geworden", so John Rossant, Gründer und CEO von CoMotion. "Es ist uns eine Ehre, eine so vielfältige Gruppe von Bürgermeistern und Regierungsvertretern in Riad willkommen zu heißen, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Innovationszentren. Ihre Leadership und Vision sind angesichts der Herausforderungen und Chancen einer sich rasant wandelnden Mobilitätslandschaft für Städte weltweit von entscheidender Bedeutung."

Entdecken Sie die Zukunft der Mobilität und Kollaboration in Riad. Um mehr zu erfahren und sich für einen kostenlosen Zugangspass für den öffentlichen Sektor zu bewerben, besuchen Sie bitte: www.comotionglobal.com.

