NJ Bio, Inc., ein führender Anbieter von Auftragsforschung und klinischen Fertigungsdienstleistungen mit Sitz in Princeton, New Jersey, hat den Kauf der Vermögenswerte und die vollständige Integration der Forschungsdienstleistungen von L2P Research Labs ("Lab to Pharmacy") bekannt gegeben. Damit erweitert das Unternehmen sein Dienstleistungsportfolio und schließt die Lücke in der translationalen Forschung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106583847/de/

NJ Bio, Inc. now offers translational research services after completing asset purchase and full integration of the services of L2P® Research Labs, enhancing the discovery-to-development pipeline

Derzeit ist die Ausfallrate biologischer Moleküle, die die klinische Phase-1-Studie überstehen, sehr hoch. Diese Herausforderung kann durch translationale Forschung bewältigt werden. NJ Bio ist auf präklinische und frühe klinische Forschung und Entwicklung spezialisiert, mit einem Schwerpunkt auf ADCs, Biokonjugation, kundenspezifischer Synthese, Oligonukleotiden und mRNAs. Allerdings bestand eine Lücke bei der Bereitstellung von translationalen Forschungsdienstleistungen für seine Kunden. Durch den Erwerb der Vermögenswerte und die Integration der Dienstleistungen von L2P kann NJ Bio nun eine umfassende Palette an präklinischen und translationalen Forschungsdienstleistungen aus einer Hand anbieten und Programme nahtlos vom Proof-of-Concept bis zur klinischen Anwendung begleiten. Dieser Ansatz unterstützt eine intelligentere, datengestützte Entscheidungsfindung, beschleunigt die Entwicklungszeiten und verbessert die klinischen Ergebnisse, wodurch sich die Erfolgschancen für die Phase-1- und Folgeprogramme der Kunden erhöhen.

L2P Research Labs ist für seine integrierte präklinische F&E-Unterstützung bekannt, insbesondere in der Krebsforschung und für Dienstleistungen zur Unterstützung von IND-Anträgen. Mit der Integration dieser Dienstleistungen in das Angebot von NJ Bio hat L2P Research Labs seinen eigenständigen Betrieb eingestellt. Das Portfolio an präklinischen und translationalen Forschungsdienstleistungen wird nun ausschließlich unter NJ Bio angeboten.

NJ Bio wird nun in der Lage sein, präklinische Onkologie- und translationale Forschungsleistungen wie syngene, PDX-, orthotope und humanisierte Mausmodelle sowie ILD-Modelle und fortschrittliche In-vivo-Bildgebung anzubieten. Alle Dienstleistungen werden gemäß GLP-konformen Praktiken erbracht. NJ Bio strebt eine AAALAC-Akkreditierung und OLAW-Zertifizierung an, um seine Compliance- und Qualitätsstandards weiter zu stärken.

Über NJ Bio

NJ Bio, Inc. ist ein führendes Auftragsforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Princeton, New Jersey, und weiteren Chemieanlagen in Bristol, Pennsylvania, sowie Mumbai, Indien. Das Unternehmen bietet integrierte Chemie- und Biologiedienstleistungen für Unternehmen aus dem Biotechnologie- und Pharmasektor an. Das Team von NJ Bio verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Biokonjugation, synthetische organische Chemie, proteinbasierte Biopharmazeutika, translationale Forschung und GMP-Herstellung, wodurch Kunden maßgeschneiderte Lösungen erhalten, die ihre Programme zur Arzneimittelforschung und -entwicklung beschleunigen können. Um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.njbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106583847/de/

Contacts:

Rachel Fernandes

info@njbio.com