Mit der neuesten USE-Anwendung wird der Einsatz auf die Verbesserung des Erscheinungsbildes von Hauterschlaffung an den hinteren und vorderen Armen sowie am Bauch ausgeweitet. Die Markteinführung soll zunächst in den Vereinigten Staaten erfolgen, danach ist eine weltweite Expansion vorgesehen.

Merz Aesthetics, das größte auf medizinische Ästhetik spezialisierte Unternehmen weltweit, hat heute die bevorstehende Verfügbarkeit von Ultherapy PRIME bekannt gegeben, um das Erscheinungsbild von Hauterschlaffung im vorderen und hinteren Armbereich sowie am Bauch zu verbessern.

Ultherapy PRIME ist die einzige Lösung mit integrierter Echtzeit-Visualisierung zur Behandlung des oberen Gesichtsbereichs, des unteren Gesichtsbereichs, des Halses, des Dekolletés und ab sofort auch des Körpers*.1 Die neuen Indikationen werden zunächst in den Vereinigten Staaten verfügbar sein, bevor sie weltweit auf den Markt gebracht werden. Die kommerzielle Einführung in der EMEA-Region ist für Anfang 2026 geplant.** Wir freuen uns darauf, schon bald weitere Informationen mit unseren Kunden zu teilen und Praxen und Patienten mit diesen innovativen Lösungen zu unterstützen.

"Diese Erweiterung der Indikationen ist ein Beweis für unsere beeindruckende Dynamik, die nach der erfolgreichen Einführung von Ultherapy PRIME im letzten Jahr entstanden ist", so Bob Rhatigan, CEO von Merz Aesthetics. "Durch die Ausweitung unseres Anwendungsbereichs vom Gesicht*** auf den Körper* erschließen wir neue Behandlungsmöglichkeiten, kommen der steigenden Nachfrage der Patienten entgegen und bauen unsere Führungsposition im Bereich der nicht-invasiven Verfahren für Hautstraffung und Lifting weiter aus."

Ultherapy PRIME baut auf dem Erfolg von Ultherapy auf, das von einer Expertenjury als Goldstandard für nicht-invasive Verfahren zur Hautstraffung und zum Lifting bezeichnet wurde. Weltweit wurden bereits über 3,5 Millionen Behandlungen durchgeführt und die Patientenzufriedenheit liegt bei 95 %.1-3 Der Markt für Hautliftings verzeichnet ein rasantes Wachstum. Bis 2030 wird ein Marktwachstum von etwa 9 erwartet, das vor allem durch die Lebensphase (nach der Geburt, Menopause) und eine durch Gewichtsverlust entstandene Hauterschlaffung bei Patienten bedingt ist.4

Ultherapy PRIME stimuliert die natürliche Kollagen- und Elastinproduktion des Körpers genau dort, wo dies nötig ist. Ultherapy PRIME strafft und liftet in nur einer Sitzung die obere und untere Gesichtshälfte, den Hals und das Dekolleté. Jetzt festigt und strafft Ultherapy PRIME auch die Haut an Armen und Bauch ohne Ausfallzeiten und geeignet für alle Hauttypen1,5 Es bietet individuelle, sichtbare und natürlich aussehende Ergebnisse sowie eine jünger aussehende Haut. Der Effekt kann bis zu einem Jahr oder länger im Gesicht*** und bis zu 6 Monate oder länger an den Armen und am Bauch anhalten.4-7

"Die Ultherapy PRIME-Plattform bietet all die einzigartigen Vorteile von Ultherapy für nicht-invasives Hautlifting und Hautstraffung, sowie die Möglichkeit, die Hauterschlaffung an Bauch und Armen in einer einzigen Sitzung zu verbessern", so Dr. Sabrina Fabi, weltweit renommierte, doppelt Board-zertifizierte Dermatologin und dermatologische Schönheitschirurgin aus San Diego, Kalifornien. "Dies ist für meine Patienten sehr wichtig, denn sie möchten, dass die Haut an ihrem Körper genauso jugendlich aussieht wie die Haut in ihrem Gesicht." 4,6,7

"Diese neuen Indikationen für Arme und Bauch* stärken die Position von Ultherapy PRIME als eine vielseitige Behandlungslösung zum Liften, Straffen und Festigen der Haut", so Alexis Stern, Chief Marketing Officer bei Merz Aesthetics. "Diese spannende Reise hat vor einem Jahr begonnen, als wir Ultherapy PRIME als Plattform zum Liften des Gesichts*** eingeführt haben. Mit dieser nächsten Wachstumsphase der Plattform können wir nun auch den Körper straffen und formen."*,1,6

Um die neuesten Indikationen für den Körper* vorzustellen, startet Merz Aesthetics zudem eine neue globale Kampagne für Ultherapy PRIME. Weitere Informationen zu Ultherapy PRIME erhalten Sie unter Ultherapy.com und folgen Sie @Ultherapy auf Instagram.

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein auf medizinische Ästhetik spezialisiertes Unternehmen mit einer langen Geschichte, das medizinische Fachkräfte, Patienten und Mitarbeiter dabei unterstützt, jeden Tag selbstbewusst zu leben. Wir wollen Menschen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, bestmöglich auszusehen, sich so gut wie möglich zu fühlen und ihr Leben zu genießen unabhängig davon, wie sie das für sich selbst definieren. Das klinisch geprüfte Produktportfolio umfasst Injektionspräparate und Geräte, die entwickelt wurden, um den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten gerecht zu werden. Merz Aesthetics befindet sich seit über 115 Jahren in Familienbesitz und ist bekannt dafür, einzigartige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, die sich wie Familienmitglieder fühlen. Der internationale Hauptsitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, North Carolina, USA. Außerdem ist das Unternehmen, das zur 1908 gegründeten Merz-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört, in 90 Ländern weltweit vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter merzaesthetics.com.

Über Ultherapy:

Das Ulthera-System ist für die Straffung und Konturierung des oberen und unteren Gesichtsbereichs, des Halses und des Dekolletés sowie zur Verbesserung des Erscheinungsbilds von schlaffer Haut am Bauch, an den Vorder- und Rückseiten der Arme bestimmt. Gemeldete Nebenwirkungen, die im Rahmen der Überwachung nach dem Inverkehrbringen festgestellt wurden, sind in den Anwendungshinweisen ("Instructions for Use", IFU) aufgeführt. Weitere Informationen, darunter spezifische Indikationen für Ihr Land, die vollständigen Produkt- und Sicherheitsinformationen sowie mögliche Nebenwirkungen, entnehmen Sie bitte den Anwendungshinweisen.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen, die im Rahmen klinischer Studien beobachtet wurden, zählen Rötungen, Schwellungen, Schmerzen und vorübergehende Auswirkungen auf die Nerven. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um weitere Informationen zur Sicherheit und zu möglichen Nebenwirkungen zu erhalten.

*Indiziert zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von schlaffer Haut am Bauchsowie an den Vorder- und Rückseiten der Arme.

**Die Zeitpläne können aufgrund behördlicher Genehmigungen je nach Markt variieren und werden beginnen, sobald alle erforderlichen Registrierungen vorliegen.

***Gesicht bezieht sich auf die zugelassenen Indikationen für Ultherapy PRIME.

Mit Ultherapy und Ultherapy PRIME durchgeführte Behandlungen.

