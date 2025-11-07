Dogecoin-Kurs-Prognose: Kann wichtiges Event am 11.11. DOGE wieder antreiben?

Obwohl sich die meisten Dogecoin-Investoren aufgrund der Zinssenkungen der Fed auf ein besonders bullisches Marktumfeld eingestellt hatten, kam es dennoch seit Mitte September zu einem Rückgang um mehr als 50 %. Warum DOGE wie die meisten anderen Kryptowährungen so stark belastet wurde und was sich für Dogecoin sowie den breiten Finanzmarkt in der letzten Zeit getan hat, erfahren Sie in der folgenden Dogecoin-Kurs-Prognose.

So hat sich Dogecoin zuletzt fundamental entwickelt

Am 3. November wurde bekannt gegeben, dass die Fusion von House of Doge und Brag House auf jeden Fall erfolgen wird. Auf diese Weise sollen unter anderem die Zahlungsinfrastruktur, die Vermögensverwaltung und die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) vorangetrieben werden. All dies steigert wiederum die Nützlichkeit der Chain und daher auch den Wert von DOGE.

Außerdem hat der in der Kryptoszene und insbesondere im Memecoin-Sektor viel beachtete Unternehmer Elon Musk erneut für einen Hype gesorgt. Denn er äußerte in einem Tweet, dass "es Zeit ist", womit er sich auf einen früheren Post von SpaceX und dessen DOGE-Weltraummission bezog, was jedoch noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Zudem wird die Dogecoin-Layer-2 Laika ihr IDO (Initial DEX Offering) am 11. November starten, womit DogFi weiter Gestalt annimmt, welches bereits mit Spannung erwartet wird. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Dogecoin-Initiativen mit ähnlichen Absichten, die Blockchain skalierbarer und programmierbarer zu gestalten, um somit die Adoption und den Wert zu fördern.

Während die Krypto-Treasury-Unternehmen weitere Coins wie Bitcoin erworben haben, war die institutionelle Nachfrage nach DOGE in dieser Hinsicht über den vergangenen Monat praktisch nicht vorhanden.

Ausblick auf Dogecoin in den nächsten Monaten

Seit Mitte September ist bei Dogecoin laut Coinglass eine starke Reduktion des Open Interest von 6,01 Mrd. USD auf 1,37 Mrd. USD feststellbar. Das Volumen der gehebelten Investments hat sich derweilen von 20,45 Mrd. USD auf 4,32 Mrd. USD verringert. Somit nimmt wiederum die Wahrscheinlichkeit für extreme Anstiege ab.

Dies ist unter anderem auf die höheren Liquidationen der bullischen Positionen in der letzten Zeit zurückzuführen, da der Crypto Fear & Greed Index mittlerweile in die extreme Angst gefallen ist. Der Grund dafür ist vor allem die Fed, welche die erwartete Zinssenkung im Dezember als nicht sicher bezeichnet hatte, was zu einem Flashcrash und eine Fortsetzung der Verluste führte.

Auch heute kam es zu keiner Zinssenkung durch die Bank of England, dafür stellt hingegen der Fed-Gouverneur Stephen Miran eine weitere Reduktion im Dezember in Aussicht. Zudem soll ab dem 1. Dezember QT beendet werden, was ebenfalls für weitere Liquidität sorgt und bullisch ist.

Die zuletzt geäußerte Skepsis des obersten Gerichtshofs der USA gegenüber den von Trump verhängten Zöllen könnte bald für eine Streichung dieser sorgen, was die Inflation verringern kann und somit eine lockere Geldpolitik begünstigt. Andere Finanzexperten wie Ray Dalio warnen hingegen vor einer dovishen Haltung, obwohl somit für ein Blow-Off-Top gesorgt werden kann, wovon wiederum DOGE profitieren kann.

Während zuletzt vor allem die Kleinanleger bei Kryptowährungen wie Bitcoin schwächere Hände gezeigt und die realisierten Verluste Extrempunkte erreicht haben, die auf eine baldige Trendumkehr verweisen, nutzen die Wale die günstigeren Kurse für höhere Nachkäufe. Derweilen werden die Regulierungen wie mit dem Gesetzesentwurf zur Marktstruktur weiter vorangetrieben, während Unternehmen wie Charles Schwab von großen Erfolgen in der Kryptoindustrie berichten.

Dogecoin reagiert empfindlicher auf die Geldpolitik als Bitcoin, da es sich bei Memecoins um noch spekulativere Kryptowährungen handelt. Daher ist es derzeit der dominanteste Faktor. Sollte der Aktienmarkt weiter korrigieren und die Aussicht auf Zinssenkungen abnehmen, sind Korrekturen bis 0,13 USD wahrscheinlich. Mittelfristig ist wieder mit Anstiegen zu rechnen, die bis 0,48 und sogar 0,74 USD gehen können, dafür muss zunächst jedoch die Marke von 0,185 USD überwunden werden.

Dogecoin kann mit seiner Bewertung tief fallen, aber Maxi Doge hoch steigen

Bei einem Investment in Dogecoin sollte nicht vergessen werden, dass dieser trotz des starken Rückgangs noch immer mit 24,53 Mrd. USD bewertet wird, womit DOGE den 9. Platz der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung belegt. Somit befindet er sich sogar vor anderen DeFi-Projekten mit deutlich höheren Gewinnen und mehr Nutzern, was überbewertet scheint. Aufgrund des steilen Anstiegs sind ebenso extreme Verluste möglich.

Im Unterschied dazu wurde der Underdog Maxi Doge noch nicht von der Leine gelassen, welcher sich mit seinem maximalen Pump-Plan und seiner 1.000x stärkeren Energie für einen hervorragenden Masseaufbau unentwegt auf die Eroberung des Memecoin-Sektors vorbereitet hat. Zudem ist er mit einer Marktkapitalisierung von rund 40 Mio. USD noch deutlich günstiger erhältlich, wovon nun vor allem die Vorverkaufsinvestoren profitieren können.

Er verkörpert denselben Geist, welcher Dogecoin groß gemacht hat, während er ein noch mächtiger Muskelprotz als der erfolgreiche Memecoin GigaChad ist. Zudem steht er wie kaum ein anderer für das Mindset der Memecoin-Maximalisten, welche für eine lebensverändernde Rendite auch bereit sind, höhere Risiken einzugehen.

Jetzt richtet er sich an alle Gleichgesinnten, die mit ihm Geschichte im Memecoin-Sektor schreiben wollen. Um möglichst große Wellen zu schlagen und für eine hohe Viralität zu sorgen, wird ein erheblicher Anteil der MAXI-Coins in das Marketing investiert. Zudem sind viele Token für die Community-Unterstützung eingeplant, was die Pump-Dynamik noch einmal verstärken soll. Dies und seine Geheimwaffe lässt Analysten zu der Einschätzung kommen, dass es einer der härtesten Gegner für DOGE werden könnte.

Sofern das Projekt ausreichend an Zugkraft gewinnt, sollen auch Futures mit einem Hebel von 1.000x eingeführt werden. Mit diesen sind nicht nur für die Investoren schneller höhere Gewinne möglich, sondern ebenso kann Maxi Dogen somit rasant exorbitante Marktkapitalisierungen erreichen, was wiederum den ersten Effekt noch einmal gewaltig steigert. Sollte er beispielsweise nur um 100 % an Wert gewinnen, wären es mit 1.000x schon 100.000 %.

