Bitcoin-Kurs-Prognose: Erste Lichtblicke in der Dunkelheit!

Während sich die Aktien nach ihrer Verlustphase zuletzt wieder etwas erholen konnten, haben die Kryptowährungen wieder rote Zahlen geschrieben. Belastet wurde der breite Markt vorher durch die Kombination aus Bewertungsrisiken, Tarif-Unsicherheit und fehlenden Wirtschaftsdaten. Dennoch wurde vom obersten Gerichtshof der USA Skepsis gegenüber der Zollbefugnis des US-Präsidenten gezeigt, was die Inflation dämpfen und weitere Zinssenkungen fördern kann. Was darüber hinaus geschehen und jetzt noch alles wichtig ist sowie Bitcoin beeinflussen wird, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Verringerte Zölle und Ausblick auf weitere Liquidität sind bullisch

Eine positive Entwicklung wurde in dem Handelskonflikt zwischen China und den USA gemeldet, da die erhöhten reziproken Zölle auf chinesische Importe zunächst bis zum 10. November suspendiert und einige spezifische Zölle verringert werden. Ebenso setzt China Tarife aus und reduziert sie für weitere Importe wie US-Agrarprodukte. Dennoch ist die Anzahl der Frachtschiffe aus China in die USA auf das tiefste Niveau seit Februar 2024 gesunken.

Geldpolitisch hat sich die Bank of England heute dazu entschieden, den Leitzins bei 4 % zu belassen, sodass keine weitere Liquidität in den Markt gelangt. Fed-Gouverneur Stephen Miran hat heute jedoch geäußert, dass er von einer weiteren Zinssenkung im Dezember ausgeht, womit es schon die dritte Kürzung in Folge wäre. Zudem wird durch die Beendigung von QT ab dem 1. Dezember wieder mehr Liquidität in den Markt fließen. Die Anleger preisen derweilen jedoch nur noch zu 68,6 % eine weitere Senkung um 25 Basispunkte über die Fed Fund Futures ein.

Fed Governor Stephen Miran says he expects another rate cut in December.



The odds of a December rate cut have gone up to 71.9%.

Sollte die Wahrscheinlichkeit wie durch eine sinkende Inflationsrate zunehmen und es zu einer weiteren Senkung kommen, wäre es sehr bullisch für Bitcoin. Denn der von der Liquidität abhängige Miran-Zyklus spielt eine noch größere Rolle als es bei dem rein auf die Angebotsversorgung fokussierten Halving-Zyklus der Fall ist, wobei beide in der Vergangenheit ungefähr parallel verliefen.

Nach Einschätzung von Ray Dalio würde die Fed nun jedoch zu früh mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen, was für eine Blasen-ähnliche Aufwärtsbewegung bei Vermögenswerten sorgen würde, was harte Assets antreiben kann, wozu auch Bitcoin zählt, jedoch auf einen darauf folgenden wirtschaftlichen Abstieg hinweise.

Jetzt mit Best Wallet sicherer und günstiger investieren!

Ausblick auf Bitcoin und den Krypto-Markt

Dennoch nimmt die institutionelle Adoption von Kryptowährungen weiter zu, da viele Unternehmen wie Charles Schwab "eine Tonne von Erfolg im Krypto-Space" haben. Ebenso erfolgreich hat sich der Bitcoin-Spot-ETF für etwa BlackRock entwickelt, der zu den erfolgreichsten Exchange-Traded Funds gehört. Zudem geht inzwischen die US-Regierung gegen die Banken vor, welche zuvor den Krypto-Unternehmen ihre Bankkonten gestrichen haben.

Heute erwähnte Cathie Wood auch, dass die institutionelle Adoption von Bitcoin gerade erst begonnen hat und Billionen US-Dollar noch folgen werden. So äußerten heute auch Verantwortliche des Handelsplatzes Robinhood, dass sie derzeit über eine eigene Bitcoin-Treasury-Strategie nachdenken.

US lawmakers to meet with Trump's crypto czar David Sacks to discuss the market structure bill.



It's finally happening.

Zudem machen die Regulierungen in den USA für die Kryptoindustrie weitere Fortschritte. So haben sich heute US-Gesetzgeber mit dem Kryptozaren David Sacks getroffen, um den Gesetzesentwurf zur Marktstruktur zu diskutieren. Somit könnte die jahrelange regulatorische Unsicherheit ein Ende haben, was sich wiederum förderlich auf die Industrie auswirkt.

Mittlerweile sind die realisierten Verluste von Bitcoin auf -11 % gefallen, wobei laut dem Krypto-Analysten Ali bei -12 % immer eine Erholung erfolgt ist. Während die Kleinanleger zuletzt ihre Bitcoins vermehrt verkauft haben, wurden von den Walen über die vergangenen 24 Stunden 10.000 BTC erworben, sodass sie die Dips aufgrund ihrer bullischen Einstellung für günstigere Nachkäufe nutzen.

Analysten von JPMorgan haben nun sogar geäußert, dass das digitale Gold Bitcoin ihrer Meinung im Vergleich zu Gold 68.000 USD unterbewertet sei und somit in den nächsten 12 Monaten bis auf 170.000 USD steigen könnte. Somit könnte sich BTC in nächster Zeit möglicherweise besser als das Edelmetall entwickeln, welches in der letzten Zeit eine starke Rally verzeichnet hat.

Bitcoin Hyper kann die institutionelle Bitcoin-Adoption fördern

Mithilfe der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper erhält die führende Blockchain eine Erweiterung, welche nicht nur eine Übertragungsgeschwindigkeit von unter 1 Sekunde und Gebühren von weniger als 1 Cent mit einer theoretisch unendlichen Bandbreite kombiniert. Darüber hinaus wird die Bitcoin-Chain somit um die Programmierbarkeit und somit dezentrale Anwendungen erweitert.

Daher muss BTC nicht mehr länger nur noch als ein Wertspeicher und ein totes Asset behandelt werden, sondern kann mithilfe der hohen Liquidität von 2 Bio. USD den nächsten Krypto-Boom antreiben. Denn viele Anleger dürften ein großes Interesse an dem zusätzlichen Gewinnpotenzial haben, wie durch DEX-Gebühren-Beteiligung für die Liquiditätsbereitstellung, den Verleih von Bitcoins und weitere Möglichkeiten.

Deswegen hat das Projekt mit einer bisherigen Finanzierungssumme von 26,17 Mio. USD einen der erfolgreichsten Vorverkäufe der Kryptoindustrie in diesem Jahr vollzogen. Schließlich stellt laut Analysten allein ein Anteil von 1 % der Bitcoin-Liquidität schon ein Steigerungspotenzial in Höhe 100x in Aussicht. Wer sich frühzeitig in dem Presale für den für die Gasgebühren nötigen HYPER-Coin positionieren will, sollte sich beeilen, da in weniger als zwei Tagen eine Preiserhöhung erfolgt.

