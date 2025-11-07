"Wegen des breiten Stimmungsumschwungs ist auch der individuelle Klimaschutz Schnee von gestern. Flugscham, bloß kein Fleisch und Lastenrad statt Auto sind selbst bei Großstädtern schal gewordene Ausweise des moralisch besseren Lebens. Kein Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit und ein Krieg vor der Haustür erscheinen drängender als die Verringerung der Treibhausgase. Es gehört zur Natur des Menschen, dass er ungern auf sein gutes Leben (sichere Jobs, Fernreisen, Konsum) zum Wohle der nachfolgenden Generationen verzichtet."/yyzz/DP/nas

