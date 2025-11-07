Die Grunderwerbsteuer ist ein wesentlicher Kostenfaktor beim Kauf von Immobilien. Wie sich die Abgabenlast reduzieren oder sogar komplett vermeiden lässt - diese fünf Punkte sind aktuell zu beachten: Bemessungsgrundlage Die Grunderwerbsteuer wird anhand des Kaufpreises für Grund und Boden ermittelt. Zusätzlich werden auch alle wesentlichen Bestandteile, insbesondere das Gebäude, mit in die Bemessungsgrundlage einbezogen. Außen vor bleiben hier bewegliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
