EQS-News: METLEN Energy & Metals / Schlagwort(e): Miscellaneous

METLEN ENERGY & METALS: NEUN MONATE 2025 HANDELS-UPDATE



07.11.2025 / 06:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ATHEN, Griechenland und LONDON, 6. November 2025 PRNewswire/ -- Metlen Energy & Metals (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Athen: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) gibt heute das Handels-Update für den Neunmonatszeitraum zum [30. September 2025] bekannt. Der Umsatz stieg auf 5 , 1 1 5 Millionen €, gegenüber 4.203 Millionen € in den ersten 9M 2024 (+22%).

auf gegenüber 4.203 Millionen € in den ersten 9M 2024 (+22%). Das Unternehmen bleibt auf Kurs zum Erreichen des EBITDA-Ziels für das Gesamtjahr.

zum Erreichen des EBITDA-Ziels für das Gesamtjahr. Im September 2025 wurde METLEN in den FTSE 100 Index aufgenommen - ein Meilenstein, der die kontinuierliche Expansion, das Vertrauen der Investoren und die Stärkung der Präsenz auf den internationalen Kapitalmärkten widerspiegelt.

aufgenommen - ein Meilenstein, der die kontinuierliche Expansion, das Vertrauen der Investoren und die Stärkung der Präsenz auf den internationalen Kapitalmärkten widerspiegelt. Kürzlich bestätigte Fitch sein erneut das Kreditrating "BB+" mit stabilem Ausblick für METLEN und hob dabei das solide Finanzprofil des Unternehmens hervor.

mit stabilem Ausblick für METLEN und hob dabei das solide Finanzprofil des Unternehmens hervor. Die endgültige Investitionsentscheidung für die größte eigenständige Energiespeichereinheit in Griechenland wurde bestätigt. Das Projekt für ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) mit einer Leistung von 330MW / 790MWh in Thessalien, Griechenland, soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden und als Teil der umfassenden Energiewende die Stabilität und Flexibilität des Stromnetzes fördern.

in Thessalien, Griechenland, soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden und als Teil der umfassenden Energiewende die Stabilität und Flexibilität des Stromnetzes fördern. Langfristige Stromabnahmeverträge und strategische Partnerschaften mit Copec EMOAC in Chile, ENGIE im Vereinigten Königreich und HRE (Brookfield Renewable Partners) in Südkorea vereinbart. Evangelos Mytilineos, Vorsitzender und CEO, erklärte: "In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 hat das Unternehmen eine deutliche Steigerung seiner Investitionen erzielt und gleichzeitig in allen Kerngeschäftsbereichen eine starke Performance erzielt. Geopolitische Unsicherheiten, Handelsspannungen und erhöhte Volatilität auf den globalen Energie- und Metallmärkten haben den Wachstumskurs des Unternehmens nicht beeinträchtigt. Die strategischen Investitionen, die Teil unserer mittelfristigen Strategie sind, spiegeln die Verpflichtungen wider, die wir auf unserem Capital Markets Day im April 2025 in London eingegangen sind. Diese Investitionen, die entweder bereits laufen oder kurz vor der endgültigen Investitionsentscheidung stehen, konzentrieren sich alle auf Schlüsselbereiche des zukünftigen Wachstums und der industriellen Transformation. Am weitesten fortgeschritten sind das Bauxit-Aluminiumoxid-Gallium-Projekt, die Pilotanlage Circular Metals, die sich derzeit in der Inbetriebnahmephase befindet, die 3. Anlage unseres M Technologies-Hubs in Volos, die im zweiten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden soll, und die bereits erwähnte massive eigenständige Batteriespeichereinheit mit 330 MW, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen wird. Insgesamt sollen diese Initiativen die Synergien zwischen den Geschäftsbereichen von METLEN stärken und die Erreichung unserer ehrgeizigen strategischen und finanziellen Ziele unterstützen." Den vollständigen Handelsbericht für die ersten neun Monate 2025 finden Sie HIER . Die in diesem Handels-Update dargestellten Finanz- und Betriebsdaten geben die Leistung von Metlen Energy & Metals SA für die neun Monate bis zum 30. September 2025 angemessen wieder. Es gab keine wesentlichen Unterschiede zwischen der finanziellen und operativen Leistung von Metlen Energy & Metals PLC und Metlen Energy & Metals SA während dieses Zeitraums. METLEN Energy & Metals Plc (METLEN)ist die Muttergesellschaft des internationalen Industrie- und Energiekonzerns, der in den Bereichen Metallurgie und Energie führend ist und sich auf nachhaltiges Wachstum und Kreislaufwirtschaft konzentriert. METLEN ist sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene ein Maßstab für wettbewerbsfähige "grüne" Metallurgie und betreibt die einzige voll integrierte Produktionsanlage für Bauxit, Aluminiumoxid und Primäraluminium in der Europäischen Union mit eigenen Hafenanlagen. Im Energiesektor bietet das Unternehmen integrierte Lösungen durch die Umsetzung von Projekten zur thermischen und erneuerbaren Stromerzeugung, Stromverteilung und -versorgung sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien. METLEN ist auf fünf Kontinenten und in mehr als 40 Ländern tätig, beschäftigt weltweit über 9.000 Mitarbeiter und wendet ein vollständig synergetisches Modell für seine Aktivitäten in den Bereichen Metallurgie, Energie und End-to-End-Energieprojektentwicklung an. METLEN Finanzielle Höhepunkte Das Unternehmen ist primär an der Londoner Börse und sekundär an der Athener Börse notiert und ist Teil des FTSE 100 Index. 2024 verzeichnete METLEN einen konsolidierten Umsatz von 5,68 Milliarden Euro und ein EBITDA von 1,08 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen Nettogewinn von 615 Millionen Euro. Die bereinigte Nettoverschuldung betrug 1,78 Milliarden Euro, mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung/EBITDA von 1,7x, was die starke finanzielle Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. METLEN wird von führenden internationalen Nachhaltigkeits- und ESG-Agenturen bewertet, nimmt eine einzigartige Position unter den griechischen Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index Best-in-Class Emerging Market ein und wird von MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg und IdealRatings ausgezeichnet. www.metlengroup.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2768481/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen-energy--metals-neun-monate-2025-handels-update-302608218.html



07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News