Krones setzt im dritten Quartal den profitablen Wachstumskurs fort und bestätigt die Finanzziele für 2025 Der Auftragseingang von Krones stieg von Juli bis September 2025 deutlich und lag mit 1.374,3 Mio. Euro um 6,2 % höher als im Vorquartal. Gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres (1.323,2 Mio. Euro) zog der Wert der Bestellungen um 3,9 % an.

Der Umsatz legte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % auf 1.380,9 Mio. Euro zu. Nach den ersten neun Monaten 2025 beträgt das Umsatzwachstum 6,0 %.

Krones verbesserte im dritten Quartal das EBITDA trotz der Aufwendungen im hohen einstelligen Millionen-Euro Bereich für die Messe drinktec überproportional auf 142,2 Mio. Euro (Vorjahr: 134,9 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge stieg auf 10,3 % (Vorjahr: 10,2 %). Ohne den drinktec-Effekt bewegte sich die EBITDA-Marge im dritten Quartal am oberen Rand des Zielkorridors für das Gesamtjahr 2025 von 10,2 % bis 10,8 %.

Krones steigerte in den ersten neun Monaten 2025 den ROCE von 18,3 % auf 19,5 % und erwirtschaftete einen Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten von 80,2 Mio. Euro.

Nach der positiven Entwicklung in den ersten drei Quartalen bestätigt Krones trotz der weltweiten Unsicherheiten die Prognosen für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum von 7 % bis 9 %, eine EBITDA-Marge von 10,2 % bis 10,8 % sowie einen ROCE von 18 % bis 20 %. Krones hat im dritten Quartal 2025 seinen profitablen Wachstumskurs trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten fortgesetzt. Die Märkte des Unternehmens sind grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Krones Kunden ist weiterhin robust. Auftragseingang zieht im dritten Quartal deutlich an - Umsatzwachstum liegt nach den ersten neun Monaten im Plan Der Auftragseingang von Krones entwickelte sich von Juli bis September 2025 positiv und stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1.374,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres (1.323,2 Mio. Euro) legte er um 3,9 % zu. Nach den ersten neun Monaten erreichte der Wert der Bestellungen mit 4.104,7 Mio. Euro das sehr hohe Vorjahresniveau (4.116,1 Mio. Euro). Mit 4.286,8 Mio. Euro lag der Auftragsbestand zum 30. September 2025 auf dem Niveau zum Jahresende 2024 (4.289,5 Mio. €). Dieser weiterhin sehr hohe Auftragsbestand steigert die Planungssicherheit von Krones und gewährleistet die Auslastung der Produktionskapazitäten im Anlagen- und Projektgeschäft bis in das dritte Quartal 2026. Der Umsatz verbesserte sich von Juli bis September 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % auf 1.380,9 Mio. Euro. Damit betrug das Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz, im dritten Quartal 1,00. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz um 6,0 % auf 4.107,4 Mio. Euro zu und liegt damit im Rahmen der Planungen. Die Entwicklung des gegenüber dem Euro schwächeren US-Dollars wirkte sich auch auf die Umsätze des Unternehmens aus. Krones verbessert im dritten Quartal die Ertragskraft Die Ertragskraft von Krones profitierte im dritten Quartal von der gestiegenen Effizienz in der Produktion. Darüber hinaus wirkten sich die Umsetzung der strategischen Maßnahmen zur Verbesserung der Performance sowie der Kostenstrukturen des Unternehmens positiv auf das Ergebnis aus. Beeinflusst wurden die Ergebniskennzahlen im dritten Quartal von den Aufwendungen für die Messe drinktec, die im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich lagen. Trotz dieses Effektes konnte Krones das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Juli bis September 2025 auf 142,2 Mio. Euro (Vorjahr: 134,9 Mio. Euro) überproportional steigern. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 10,3 % (Vorjahr: 10,2 %). Ohne die Aufwendungen für die drinktec errechnet sich für das dritte Quartal eine EBITDA-Marge im oberen Bereich des Margenziels für das Gesamtjahr 2025 von 10,2 % bis 10,8 %. In den ersten neun Monaten 2025 stieg die EBITDA-Marge von 10,1 % im Vorjahr auf 10,5 %. Die Effekte aus der Akquisition der Netstal Maschinen AG wirkten sich in den ersten drei Quartalen 2025 leicht verwässernd auf die Marge aus. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte von Januar bis September 2025 um 9,7 % auf 302,3 Mio. Euro (Vorjahr: 275,6 Mio. Euro) zu. Somit stieg die EBT-Marge von 7,1 % auf 7,4 %. Unterm Strich erzielte Krones in den ersten neun Monaten 2025 ein im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % höheres Konzernergebnis von 213,7 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 6,75 Euro (Vorjahr: 6,35 Euro). Free Cashflow (ohne M&A) liegt nach neun Monaten bei 80,2 Mio. Euro Von Januar bis September 2025 erwirtschaftete Krones einen um M&A-Aktivitäten bereinigten Free Cashflow von 80,2 Mio. Euro. Damit verbesserte sich dieser nach dem dritten Quartal gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 33,5 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten 2024 erreichte der Free Cashflow (ohne M&A) einen außerordentlich hohen Wert von 145,0 Mio. Euro. Krones verfügt weiterhin über eine sehr solide Finanz- und Kapitalstruktur. Ende September 2025 lag die Nettoliquidität des Unternehmens, also die liquiden Mittel abzüglich Bankschulden, bei 361,2 Mio. Euro (Vorjahr: 301,9 Mio. Euro). Den ROCE (Return on Capital Employed) verbesserte das Unternehmen in den ersten drei Quartalen 2025 auf 19,5 % (Vorjahr: 18,3 %). Krones bestätigt trotz der weltweiten Unsicherheiten seine Finanzziele für das Gesamtjahr 2025 Krones bleibt trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage für das Geschäftsjahr 2025 realistisch optimistisch. Die ersten neun Monate 2025 bestätigen diese Einschätzung. Das Geschäftsumfeld für Krones bleibt aber weiterhin herausfordernd. Es ist schwierig einzuschätzen, wie stark sich die verschiedenen Zollmaßnahmen und Handelsabkommen zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern auf den Welthandel und das globale Wachstum auswirken. Diese Unsicherheit beeinflusst die Investitionsentscheidungen der Unternehmen weltweit nach wie vor zumindest kurzfristig. Zudem bestehen weiterhin geopolitische Risiken in Europa, dem Nahen Osten und anderen Regionen der Welt. Materialengpässe und Probleme in den weltweiten Lieferketten als Folge von Handelskonflikten und militärischen Aktionen bleiben ein Unsicherheitsfaktor. Insgesamt bestätigt das Unternehmen auf Grundlage der aktuell erwarteten Entwicklung der für Krones relevanten Märkte und der positiven ersten neun Monate trotz der globalen Unsicherheiten die Finanzziele für das Gesamtjahr 2025. Der Vorstand erwartet im Konzern ein Umsatzwachstum von 7% bis 9%. Auf Basis steigender Umsätze, einer weiterhin disziplinierten Preisstrategie sowie der kontinuierlichen Umsetzung der Effizienz- und Kostenoptimierungsmaßnahmen plant Krones, die Ertragskraft im laufenden Jahr gegenüber 2024 erneut zu verbessern. Das Unternehmen prognostiziert eine EBITDA-Marge im Konzern von 10,2 % bis 10,8%. Für die dritte Zielgröße, den ROCE, rechnet Krones im laufenden Geschäftsjahr mit 18 %bis 20 %. Die vollständige Mitteilung über die ersten drei Quartale 2025 hat Krones im Internet veröffentlicht unter: https://www.krones.com/media/downloads/Q3_2025_d.pdf Kontakt:

