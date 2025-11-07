Sparkle Clean Tech (SCT) (exklusiver globaler Lizenznehmer der Öl- und Gas-Wasseraufbereitungs-IP von Siemens Energy) und Aquadei, LLC haben eine strategische Allianz geschlossen, um die proprietären Nanoblasen- und hydrodynamischen Kavitationstechnologien von Aquadei weltweit in der Öl- und Gasindustrie einzusetzen. Diese Partnerschaft soll fortschrittliche Wasseraufbereitungsmethoden vorantreiben und messbare betriebliche, wirtschaftliche und ökologische Vorteile für die gesamte Branche bringen.

Nanoblasentechnologie in der Öl- und Gasindustrie: Leistungsvorteile

Nanoblasen (Gaspartikel kleiner als 200 Nanometer) zeichnen sich durch außergewöhnliche physikalische Oberflächen- und Grenzflächeneigenschaften aus, die die Wechselwirkung zwischen Öl und Feststoffen in Wasser verbessern. In Kombination mit den Trenntechnologien von SCT ermöglichen diese ultrafeinen Blasen eine effizientere Trennung, einen geringeren Chemikalienverbrauch und eine höhere Prozessstabilität

Im Gegensatz zu herkömmlichen Flotationssystemen, die ausschließlich auf Auftrieb basieren, nutzen SCT und Aquadei eine hybride Flotation aus Nanoblasen und Mikroblasen ein Design, das nachweislich die Haftung zwischen Blasen und Öltröpfchen verbessert. Dieses kompakte Gerät bereitet den Prozess durch eine hydrodynamische Kavitationsvorbehandlung vor, die inline vor einer Flotationsanlage installiert ist. Es nutzt kontrollierte Druckunterschiede, um lokalisierte Mikrostrahlen und Stoßwellen zu erzeugen, die hartnäckige Emulsionen aufbrechen und auf natürliche Weise stabile Nanoblasen erzeugen. Dieser Prozess "konditioniert" das geförderte Wasser physikalisch, indem er feine Öltröpfchen vergrößert und ihre Flotationsfähigkeit verbessert. Die Nanoblasen verändern die Oberfläche der Tröpfchen, fördern die Koaleszenz und fungieren als Brücken zu den größeren Mikroblasen, die für Auftrieb sorgen. Das Ergebnis: ein schnellerer, sauberer und energieeffizienterer Trennungsprozess.

Betriebliche und ökologische Auswirkungen

Gemeinsame Einsätze sollen zu einer deutlichen Leistungssteigerung im Wassermanagement von Ölfeldern führen:

Bis zu 40 verbesserte Ölförderraten (Enhanced Oil Recovery, EOR)

Reduzierung der Kosten für chemische Behandlung um 30 (Aufbereitung von Produktionswasser)

Verlängerte Lebensdauer der Rohrleitungen durch Unterdrückung von Biofilm und Kalkablagerungen

Hocheffiziente Lieferung von Gasen (O2, O3, CO2), Minimierung von Abfall und Energieverbrauch

Saubereres Wasser, geringere Abhängigkeit von Chemikalien und höhere Betriebseffizienz für nachhaltige, umweltschonende Arbeitsabläufe im Ölfeld

Überblick über die strategische Partnerschaft

Durch die Kombination der globalen Reichweite von SCT und des von Siemens lizenzierten Portfolios mit den innovativen Nanoblasen- und Ultrafeintechnologien von Aquadei zielt die Allianz darauf ab, eine deutliche Senkung der Betriebskosten, des Chemikalienverbrauchs und der Umweltbelastung zu erreichen. Gemeinsame Projekte werden Anfang 2026 in Nordamerika und im Nahen Osten umgesetzt werden.

Über Aquadei, LLC

Aquadei ist ein innovatives Wasserunternehmen, das sich auf Nanoblasen- und Ultrafeinblasentechnologien für Wellness, industrielle Wassereffizienz und Umweltregeneration spezialisiert hat. Durch die Übernahme von GAIA Water treibt Aquadei nachhaltige Lösungen voran, die Quantenpartikelwissenschaft mit praktischen Anwendungen verbinden.

Website: https://aquadei.net/, https://gaiawater.com/

Über SCT Technologies

Sparkle Clean Tech (SCT) bietet Wasseraufbereitungssysteme der nächsten Generation für die Öl- und Gasindustrie an, die auf der lizenzierten IP und proprietären Innovationen von Siemens Energy basieren. SCT unterstützt Kunden bei der Bewältigung operativer, regulatorischer und nachhaltigkeitsbezogener Herausforderungen mit Technologien, die die Wiederverwendung von Wasser, Energieeffizienz und Emissionsreduzierung fördern.

Website: www.sctwater.com

