Ein chinesischer Gaming-Spezialist beweist konstant Krisenfestigkeit und strategische Weitsicht. Mit wachsendem Umsatz, globaler Reichweite und neuen Projekten setzt der innovative Player seinen Erfolgskurs rasant fort. Der Titel eröffnet Anlegern attraktives Wachstumspotenzial.Chinas Aktienmarkt hat turbulente Jahre hinter sich, doch einige Qualitätswerte hielten stand und legten trotz aller Krisen weiter zu. Ein führender Gaming-Player zählt zu diesen Ausnahmeerscheinungen: Zwar verlor die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär