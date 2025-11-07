DJ Daimler Truck mit Gewinneinbruch wegen Flaute in Nordamerika

DOW JONES--Daimler Truck hat im dritten Quartal vor allem wegen eines schwachen Geschäfts im wichtigen Nordamerika-Geschäft weniger umgesetzt und verdient. Die operative Rendite sank im Kerngeschäft sogar noch etwas stärker als ohnehin von Analysten befürchtet. Die im Sommer reduzierte Jahresprognose bekräftigte der DAX-Konzern.

Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten mit 10,594 Milliarden 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Absatz sackte, wie bereits bekannt, um 15 Prozent auf 98.009 Fahrzeuge ab. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft sank auf 6,3 von 9,3 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 6,5 Prozent gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,57 nach 0,77 Euro. Auch hier hatten Analysten mit 0,60 Euro mehr erwartet.

Für 2025 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer bereinigten Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Der Umsatz in dem Segment soll zwischen 44 Milliarden und 47 Milliarden Euro liegen.

