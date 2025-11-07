Berlin (ots) -Gleich vier Pressekonferenzen bieten am Freitagvormittag des 14. November im Haus der Bundespressekonferenz geballte Einsichten in die Innovationstätigkeiten der deutschen Wirtschaft.Anlass ist die am Abend des 14. November im Hilton am Gendarmenmarkt stattfindende Verleihung der Preise "Innovator des Jahres" (https://www.innovator-des-jahres.com/festakt-innovator-2025/), des größten Publikumspreises der deutschsprachigen Wirtschaft.Ausgewählte Preisträger stellen zuvor gegenüber der Presse in Statements ihre innovativen Projekte vor, äußern sich zu Situation der Wirtschaft und stehen für Fragen und anschließende Interviews zur Verfügung:- Prof. Dr. Hermann Simon ist der diesjährige Ehrenpreisträger (https://www.innovator-des-jahres.com/hermann-simon-ehrenpreis/) des Awards. Als einer der einflussreichsten deutschen Managementdenker und Begründer des Begriffs der Hidden Champions überblickt er die Chancen und Herausforderungen in einer sich verändernden globalisierten Wirtschaft.- Vertreten sind Preisträger aus dem Segment der Einzelfertiger (https://www.innovator-des-jahres.com/einzelfertiger/), die als produzierender Kern der deutschen Wirtschaft Innovationen in konkrete Produkte und Anlagen umsetzen, darunter eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands, sowie aus dem Nachhaltigkeitsbereich mit dem "Green Innovator des Jahres (https://www.innovator-des-jahres.com/green-innovator-des-jahres/)"- KI in Kommunen: Eine Runde aus Amtsträgern, Wissenschaftlern und Entwicklern des Projekts "Urban KI" (https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/urban-ki/) widmet sich dem innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Herausforderungen von Städten und Gemeinden- Erfolgreiche Frauen im Mittelstand (https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand/): Geschäftsführerinnen und Gründerinnen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen berichten über nachhaltige, erfolgreiche und diverse Unternehmensführung.10h, PK "Innovator des Jahres" mit- Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon (Ehrenpreisträger)- Professor Dr. Thomas Auhuber, CEO BG prevent (Innovator des Jahres)- Lucas Zaehringer, CEO Planet2050 (Green Innovator des Jahres)- Michael Oelmann, Präsident des Nominierungskomitees Innovator des Jahres11h, PK "URBAN KI - Künstliche Intelligenz in Kommunen und Städten" mit- Prof. Dr. Julia Frohne, Professorin für Kommunikationsmanagement an der Westfälischen Hochschule- Manfred vom Sondern, CIO der Stadt Gelsenkirchen- Sven Tomfohrde, Projekts Urban KI12h, PK "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" mit- Claudia Rankers, Initiatorin Frauen im Mittelstand- Aida Rizvo, JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH- Melanie A. Preßler, LUX Lernförderung- Heike Leise, ennit GmbH13h, PK "Innovationspreis Einzelfertiger" mit- Manfred J. Deues Präsident ife - Netzwerk für Einzelfertiger- Sebastian Groos, COO & CIO ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GmbH & Co.- Dipl. Ing. Michael Braetz, Geschäftsführer sema Systemtechnik GmbHBeim Festakt am Abend werden vor 400 Gästen u.a. des Weiteren Dr. Reinhard Zinkann (Miele), Professor Dr. Jörg Rocholl (European School of Management & Technology), Frank Dopheide (ehem. CEO Handelsblatt) und Dr. Dr. Rainer Zitelmann (Publizistik-Preis) auf der Bühne zu erleben sein.Pressekontakt:Zur Teilnahme wird um Anmeldung unter presse@innovator-des-jahres.com gebeten.Für Rückfragen oder Sonderwünsche wie Einzelinterviews stehen wir Ihnen unter der u.a. Rufnummer zur Verfügung.Innovator des Jahrespresse@innovator-des-jahres.comTel.: 030 / 700 1656 - 4Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlinwww.innovator-des-jahres.comInnovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.Original-Content von: IOY Innovator of the Year GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169995/6153287