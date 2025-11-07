Die jüngste Korrektur am Kryptomarkt war nur ein Luftholen vor dem nächsten Sprint. So lautet zumindest die Einschätzung der US-Großbank JPMorgan. In einer neuen Analyse zünden die Experten um Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou die nächste Stufe ihrer bullischen Prognose: Sie sehen den Bitcoin-Preis in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf rund 170.000 Dollar steigen.Der Grund: eine abgeschlossene Marktbereinigung und eine Neubewertung gegenüber Gold. Zunächst schien die Lage angespannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
