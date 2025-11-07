Die jüngste Korrektur am Kryptomarkt war nur ein Luftholen vor dem nächsten Sprint. So lautet zumindest die Einschätzung der US-Großbank JPMorgan. In einer neuen Analyse zünden die Experten um Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou die nächste Stufe ihrer bullischen Prognose: Sie sehen den Bitcoin-Preis in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf rund 170.000 Dollar steigen.Der Grund: eine abgeschlossene Marktbereinigung und eine Neubewertung gegenüber Gold. Zunächst schien die Lage angespannt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.