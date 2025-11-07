© Foto: SOPA Images - Sipa USAAirbnb überzeugt mit starkem Umsatzwachstum, Rekordbuchungen und optimistischem Ausblick. Die Aktie steigt nachbörslich deutlich - Anleger feiern das beste Quartal der Firmengeschichte.Die Aktie von Airbnb legte am Donnerstag nach Börsenschluss um bis zu 5 Prozent zu. Der Online-Vermittler für Ferienunterkünfte übertraf im dritten Quartal die Umsatzschätzungen der Analysten und präsentierte zugleich einen überraschend optimistischen Ausblick für die kommenden Monate. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,10 Milliarden US-Dollar - leicht über den Erwartungen von 4,08 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 US-Dollar, knapp unter den prognostizierten 2,34 US-Dollar, aber über …Den vollständigen Artikel lesen ...
