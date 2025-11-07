Airbnb überzeugt mit starkem Umsatzwachstum, Rekordbuchungen und optimistischem Ausblick. Die Aktie steigt nachbörslich deutlich - Anleger feiern das beste Quartal der Firmengeschichte.Die Aktie von Airbnb legte am Donnerstag nach Börsenschluss um bis zu 5 Prozent zu. Der Online-Vermittler für Ferienunterkünfte übertraf im dritten Quartal die Umsatzschätzungen der Analysten und präsentierte zugleich einen überraschend optimistischen Ausblick für die kommenden Monate. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,10 Milliarden US-Dollar - leicht über den Erwartungen von 4,08 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 US-Dollar, knapp unter den prognostizierten 2,34 US-Dollar, aber über …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.