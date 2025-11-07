DJ Hensoldt erzielt nach neun Monaten nur etwas bessere Rendite

DOW JONES--Hensoldt hat in den ersten neun Monaten 2025 von der anhaltenden Nachfrage nach Wehrtechnik profitiert und das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert. Beide Segmente, Sensors und Optronics, hätten zu den höheren Erlösen beigetragen. Die bereinigte operative Rendite (EBITDA) kletterte per Ende September leicht auf 13,7 Prozent von 13,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen mit 14,2 Prozent eine etwas höhere Marge zugetraut.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten den weiteren Angaben zufolge auf 1,536 Milliarden Euro, gegenüber 1,377 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte kräftig auf 211 Millionen Euro nach 187 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg auf 2,017 Milliarden von 1,856 Milliarden Euro.

Für 2025 erwartet das Unternehmen ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x bis 1,9x. Der Umsatz soll bei etwa 2,5 Milliarden Euro liegen und die bereinigte EBITDA-Marge bei 18 Prozent oder höher. Hensoldt hatte den Ausblick vor kurzem präzisiert. Zuvor hatte das Unternehmen eine Rendite von 18 Prozent und einen Umsatz von 2,5 Milliarden bis 2,6 Milliarden Euro angepeilt. Das Book-to-Bill-Verhältnis wurde zuvor bei 1,2x erwartet.

November 07, 2025

