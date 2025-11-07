EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Schweizer Electronic AG veröffentlicht 9-Monatsbericht - Operative Verbesserung im Jahresverlauf - Prognose für Gesamtjahr konkretisiert Auftragseingang mehr als verdoppelt

Umsatz steigt um 15,8 Prozent

Bereinigtes EBITDA -0,5 Mio. Euro

Prognose 2025 konkretisiert Schramberg, 07. November 2025 - Die SCHWEIZER-Gruppe konnte den Auftragseingang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um mehr als 140 Prozent steigern und den Umsatz um 15,8 Prozent erhöhen. Das unternehmensweite Effizienz- und Strategieprogramm wurde im Berichtszeitraum planmäßig und erfolgreich weiter vorangetrieben. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 256,1 Mio. Euro (30.09.2024: 221,0 Mio. Euro) und bildet damit eine verlässliche Grundlage für die Geschäftsentwicklung der kommenden Quartale. Der Umsatz der SCHWEIZER-Gruppe belief sich in den ersten neun Monaten auf 127,5 Mio. Euro (9M 2024: 110,1 Mio. Euro), ein Anstieg um 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Durch die positive Entwicklung des Handelsgeschäfts konnte der Rückgang in der Eigenproduktion auf 41,5 Mio. Euro (30.09.2024: 61,3 Mio. Euro) überkompensiert werden. Der Umsatz des Handelsgeschäfts erhöhte sich um 76,2 Prozent und lag damit bei einem Umsatzanteil von 67,4 Prozent (9M 2024: 44,3 Prozent). Weiterhin sehr erfolgreich zeigte sich das Geschäft mit Automotive-Kunden, welche in den ersten drei Quartalen 84,0 Prozent des Umsatzes repräsentierten (9M 2024: 80,6 Prozent). Der Umsatzanteil von Industriekunden belief sich auf 12,8 Prozent (9M 2024: 13,4 Prozent) und der sonstigen Kunden auf 3,1 Prozent (9M 2024: 6,0 Prozent). Während sich der Umsatz in Deutschland um -17,3 Prozent verringerte, konnte in den übrigen europäischen Märkten ein Zuwachs von +43,6 Prozent, in Asien von +22,5 Prozent und in Amerika von +53,0 Prozent erzielt werden. Das Bruttoergebnis betrug im Berichtszeitraum +5,3 Mio. Euro (9M 2024: +7,5 Mio. Euro). Ursache für den Rückgang war der anhaltende Preisdruck auf Kunden- und Lieferantenseite sowie Produkt- und Kundenmixverschiebungen. Bereinigt um die im dritten Quartal 2025 angefallenen Restrukturierungskosten in Höhe von 1 Mio. Euro betrug das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) der ersten neun Monate 2025 -0,5 Mio. Euro (9M 2024: -1,0 Mio. Euro) sowie +0,6 Mio. Euro im dritten Quartal 2025 (Q3 2024: -1,1 Mio. Euro). Das Konzern-Eigenkapital belief sich zum Stichtag 30. September 2025 auf 12,9 Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote von 12,1 Prozent entspricht (31.12.2024: 21,1 Prozent).

Prognose / Ausblick

Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung konkretisiert SCHWEIZER die Erwartungen für das Gesamtjahr 2025. Die Umsatzprognose wird auf eine Spanne von 155 bis 165 Mio. Euro angehoben (bisher: 145 bis 165 Mio. Euro). Aufgrund des anhaltenden Margendrucks und hoher Rohstoffpreise wird die EBITDA-Prognose für das bereinigte EBITDA auf 1 bis 3 Mio. Euro angepasst (bisher: 2 bis 6 Mio. Euro). Insgesamt hat sich die SCHWEIZER-Gruppe durch zunehmende Effizienzverbesserungen operativ von Quartal zu Quartal verbessert. Diese positive Entwicklung dürfte sich auch im vierten Quartal 2025 fortsetzen. Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Prognose sind unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte verfügbar. Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

