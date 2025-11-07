Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 07
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|265818.54
|6.0408
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82099650.00
|499887098.94
|6.0888
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19183438.68
|5.6422
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|264537.77
|6.0283
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|115917037.15
|5.9707
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1441082.58
|5.2829
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|06/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|250145559.80
|6.9082
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|06/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30192661.25
|5.897
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|06/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|50700000.00
|259481076.32
|5.118
