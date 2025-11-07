VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-06
|NL0009272749
|3938777.000
|380184880.71
|96.5236
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-06
|NL0009272772
|513000.000
|37623775.40
|73.3407
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-06
|NL0009272780
|360000.000
|30616828.53
|85.0467
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-06
|NL0009690239
|8310404.000
|315643249.31
|37.9817
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-06
|NL0009690247
|2598390.000
|44950754.61
|17.2995
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-06
|NL0009690254
|2426537.000
|30318664.79
|12.4946
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-06
|NL0010273801
|2681000.000
|51390654.93
|19.1685
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-06
|NL0010731816
|858000.000
|72834521.95
|84.8887
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-06
|NL0011683594
|81750000.000
|3703339782.37
|45.3008
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-06
|NL0010408704
|30303010.000
|1096178439.15
|36.1739
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-06
|NL0009272764
|318000.000
|20062204.69
|63.0887
