Freitag, 07.11.2025
Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating?
PR Newswire
07.11.2025 08:06 Uhr
8 Leser
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-11-06 NL0009272749 3938777.000 380184880.71 96.5236
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-11-06 NL0009272772 513000.000 37623775.40 73.3407
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-11-06 NL0009272780 360000.000 30616828.53 85.0467
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-11-06 NL0009690239 8310404.000 315643249.31 37.9817
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-11-06 NL0009690247 2598390.000 44950754.61 17.2995
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-11-06 NL0009690254 2426537.000 30318664.79 12.4946
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-11-06 NL0010273801 2681000.000 51390654.93 19.1685
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-11-06 NL0010731816 858000.000 72834521.95 84.8887
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-11-06 NL0011683594 81750000.000 3703339782.37 45.3008
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-11-06 NL0010408704 30303010.000 1096178439.15 36.1739
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-11-06 NL0009272764 318000.000 20062204.69 63.0887

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.