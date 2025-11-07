Die Zalando-Aktie hat am Donnerstag ein Lebenszeichen gesendet. Nach besser als erwarteten Zahlen schoss der Kurs zeitweise um mehr als +10% nach oben. Zum Handelsende notierte das Papier +6,6% höher bei 24,14 €. Nun stellt sich für Anleger die Frage: Wie nachhaltig ist die Erholung diesmal? Weiter auf Wachstumskurs Für das dritte Quartal hat der Modeversandhändler starke Wachstumszahlen gemeldet - auch dank der Übernahme des Konkurrenten AboutYou. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.