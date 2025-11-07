Die Zalando-Aktie hat am Donnerstag ein Lebenszeichen gesendet. Nach besser als erwarteten Zahlen schoss der Kurs zeitweise um mehr als +10% nach oben. Zum Handelsende notierte das Papier +6,6% höher bei 24,14 €. Nun stellt sich für Anleger die Frage: Wie nachhaltig ist die Erholung diesmal? Weiter auf Wachstumskurs Für das dritte Quartal hat der Modeversandhändler starke Wachstumszahlen gemeldet - auch dank der Übernahme des Konkurrenten AboutYou. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
